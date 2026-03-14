Preokret nakon raskida sa Kristinom Spalević: Kristijan Golubović planira da izgradi kuću, spomenuo mlađu ženu

Kristijan Golubović želi da sagradi kuću u Brestoviku.

Prije samo nekoliko dana jedna od glavnih tema u domaćim medijima bila je prijava koju je Kristina Spalević podnijela protiv Kristijana Golubovića, nakon čega je on, prema navodima, morao odmah da se iseli iz stana. Njih dvoje se već danima javno prepucavaju putem društvenih mreža, a Kristijan je sada novim videom odlučio da uzvrati Kristini.

Naime, Golubović je objavio snimak iz Brestovik, naselja u opštini Grocka, na kom se vidi kako boravi na jednom placu sa prijateljima. U videu je poručio da planira da upravo na tom mjestu izgradi kuću, što je odmah pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama i spekulacije da je nedavno pazario plac u ovom kraju.

"Evo, da li ima smisla da na ovoj lepoti ovde kume izgradimo jednu kuću, da dovedem novu ženu, mlađu", rekao je Kristijan.

"Koju po redu", pitao je neko Kristijana.

"Sada bi bila peta, peta, majku joj...Da me još više zabiberi", smijao se Golubović.

Kristijan se oglasio

Podsjetimo, Kristijan je izjavio da nije namjerno spakovao nakit prilikom napuštanja zajedničkog stana, ali je dodao da ne namjerava da vrati zlato, s obzirom na optužbe za klevetu.

"Čujem da me je neko optužio da sam neki nakit ukrao. Ja nikakav nakit nisam ukrao sem u nekim zlatarama u prošlosti kada sam pljačkao. Pošto sam prijavljen policiji, ja sam u onoj brzini kada su mi rekli: 'Spakuj stvari', uzimao stvari i pakovao u kese. Nisam imao vremena da se detaljno spakujem i iselim iz svog stana, koji ja plaćam, nego sam morao tako da odem, da budem odjuren. U tim momentima nisam razmišljao čije je šta i da li sam nešto dječje pokupio jer je sve bilo pomješano od zajedničkih stvari. Sve sam nasumice pakovao, bez namjere. Kada vas neko nabjedi da ste uradili nešto što niste i imate sa zakonom posla, da se objašnjavate da li ste krivi ili ne... To je najteža stvar u mom životu, ja sam 20 godina proveo na robiji za ono što nisam uradio.

Sada sam doživeo da me neko sa 56 godina optužuje za nešto što nisam uradio i optužuje me iz mog rođenog stana koji ja plaćam i još me optuži da sam nakit iznio. Sve u tom stanu, od igle do lokomotive je moje, kupljeno od mojih para i zarađeno od mog krvavog truda i poštenog rada. Ako sam i nešto pokupio slučajno, još ne znam jer sve stvari koje sam pokupio taj dan kada mi je policija rekla da moram da napustim svoju kuću, su mi razbacane. Dio je u kući gdje se nalazim sada, dio je u gepeku ostao, ni ne interesuje me šta ima unutra i šta će biti sa tim stvarima ni da li ima nakita od nekoga kome sam ja platio taj nakit", rekao je on.

"Izlazi objava da sam ukrao nakit, pa demantuje da nisam ukrao nakit već da sam vratio nakit. Objavila me kao lopova, pa sam se ja pokajao i vratio nešto. Nakit nisam uzeo, nisam vratio, a sada i ako postoji kod mene neću da ga vratim jer sam optužen da sam ga ukrao i nisam dobio izvinjenje niti objašnjenje šta se desilo. Ovo je istina."