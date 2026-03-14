Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će više zemalja zajedno sa Sjedinjenim Državama poslati ratne brodove kako bi osigurale da Ormuski moreuz ostane otvoren za plovidbu.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da će nekoliko zemalja, zajedno sa Sjedinjenim Državama, poslati ratne brodove kako bi osigurale da Ormuski moreuz ostane otvoren za plovidbu.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao da će zemlje pogođene pokušajem Irana da zatvori važan morski prolaz poslati svoje brodove u region.

"Mnoge zemlje, posebno one koje bi bile pogođene pokušajem Irana da zatvori Ormuski moreuz, poslaće ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi moreuz ostao otvoren i bezbedan", napisao je Tramp.

Tramp je izrazio očekivanje da će se operaciji pridružiti i druge velike zemlje.

"Vjerovatno je da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge zemlje poslati brodove u to područje kako bi Ormuski moreuz više bio ugrožen", napisao je.

U saopštenju je takođe tvrdio da su Sjedinjene Države uništile vojne kapacitete Irana.

"Već smo uništili 100 odsto vojnih kapaciteta Irana", rekao je Tramp, dodajući da bi Iran i dalje mogao da pokuša da pošalje dronove, mine ili rakete u to područje.



