Trka za Veliku nagradu Portugala vratiće se u kalendar Formule 1 2027. i 2028. godine.

Izvor: Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

Trke će se voziti na stazi Portimao, na kojoj su održane dvije velike nagrade tokom pandemije korona virusa 2020. i 2021. godine.

Portugal će biti zamjena za Veliku nagradu Holandije koja će se posljednji put održati sljedeće godine.

"Oduševljen sam što se Portimao vraća u kalendar Formule 1. Staza pruža uzbuđenja od prve krivine do karirane zastavice na kraju, a njena energija podiže navijače sa stolica", rekao je predsjednik Formule 1 Stefano Domenikali.

Britanac Luis Hamilton pobijedio je na poslednje dve trke u Portugalu tokom pandemije, vozeći za Mercedes.