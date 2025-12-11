Formula 1 će pretrpjeti takve promene da će malo toga ostati kao do sada. Vozila će izgledati drugačije, trkanje će biti drugačije, mijenja se sve.

Nakon filmskog završetka sezone "2025" u Formuli 1, naredna će donijeti istorijske promene. Ukratko, one će biti takve da će F1 pretrpjeti i izmjene koje će biti vidljive golim okom - bolidi će biti manji, okretniji, 30 kilograma lakši, 10 centimetara uži...

Uz to što će biti ekološki prihvatljiviji, novi bolidi Formule 1 imaće pogonske jedinice sa gotovo podjednakom podjelom snage između električnog i motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Povrh toga, u ekološku svrhu koristiće u potpunosti održiva goriva.

To nije sve, jer će postojati i nova pravila u vezi sa aerodinamikom, kao što će biti i pogonske jedinice tehnološki izmijenjene. Izgledaće kao i u prethodnih 12 godina, ali će biti ipak drugačije.

Tako motori ostaju 1,6-litarski V6 turbo hibridi, ali je MGU-H, uređaj koji prikuplja energiju iz izduva i turbine, uklonjen, dok je udio snage koju proizvodi hibridni dio motora praktično udvostručen – na oko 50 odsto.

Šta je MGU-H? To je deo hibridnog motora, koji prikuplja energiju iz toplote izduvnih gasova i puni baterju.

Vozači su zabrinuti

Već duži vremenski period vozači izražavaju brigu oko toga kako će navedene promjene u aerodinamici uticati na samo trkanje? Cilj promjena je povećanje brzine na pravcima kako bi se omogućilo više regeneracije energije pri kočenju.

Plan je da motor sa unutrašnjim sagorijevanjem dosta vremena bude korišćen u funkciji generatora za bateriju. Tako će, na primjer, motori u nekim krivinama raditi na maksimalnim obrtajima.

Kraj DRS-a

DRS sistem za preticanje je ukinut, jer je otvaranje zadnjeg krila sada potrebno u druge svrhe. Umjesto njega koristiće se "push-to-pass" dugme koje daje dodatnu električnu energiju na određeno vrijeme.

DRS je bio dugo korišćen aerodinamički sistem za lakše preticanje, koji otvara zadnje krilo da smanji otpor vazduha, čime auto postaje brži na pravcu. Pravilo je bilo da se koristi samo u određenim zonama i uslovima, na primjer - kada vozač zaostaje manje od sekunde iza drugog bolida.

DRS je dodavao oko 12 do 20 km/h na brzinu, smanjivao otpor vazduha i olakšavao preticanje vozačima još od 2011, ali sada je kraj.

"Nisam siguran da će vam se ovo svidjeti"

"Zaista je, zaista teško predvidjeti kako će sve izgledati. Ne želim da kritikujem, niti želim da kažem previše negativnih stvari. Osjeća se toliko drugačije i nisam siguran da će vam se svidjeti. Ali možda ću biti iznenađen. Možda će biti fantastično. Možda će preticanja biti nevjerovatna. Možda će biti lakše preticati. Ne znam".

"Imamo manje 'downforce'-a (sile koja pritiska formulu ka asfaltu), više obrtnog momenta. Vožnja po kiši, mogu da zamislim, biće veoma, veoma, veoma teška. Mnogo teža nego sada sa onim što imamo. Ali, kao što sam rekao, možda ćemo stići i možda ćemo imati više prijanjanja nego što očekujemo", rekao je Luis Hamilton za Bi-Bi-Si.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta u Australiji.