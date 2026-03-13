Povrijeđena dva člana posade u požaru na najvećem američkom nosaču aviona na svijetu USS Gerald R. Ford.

General Den Kejn, načelnik združenih snaga američke vojske, saopštio je da su povrijeđena dva člana posade najvećeg američkog nosača aviona na svijetu USS Gerald R. Ford zbog požara, piše "CNN". Požar nije izbio zbog borbenih dejstava.

"U mislima smo sa posadom koja je povređena u požaru", rekao je Kejn.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.