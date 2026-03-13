Mnogo pažnje je u Argentini izazvala izjava poznate manekenke i glumice Andree Rinkon o ljubavnom životu Lionela Mesija.

Velika se bura se digla u Argentini posle izjava glumice i manekenke Andree Rinkon. Ona se dotakla Lionela Mesija, njegovog braka sa djevojkom iz djetinjstva Antonelom Rokuzo i njihovim navodnim raskidima. Sve je krenulo kada je Andrea otkrila da ju je najbolji fudbaler ikada navodno - blokirao na instagramu.

"Mesi me je blokirao na Instagramu. Nikada ga nisam ni pratila, a on me je blokirao…", izjavila je Andrea Rinkon, što je povuklo pitanja o tome zašto se to desilo.

"Radio je svašta kada je bio mlad"

Rinkon je istakla da je sada Mesijev brak sa Antonelom Rokuzo vrlo snažan, ali da nije uvek bilo tako. Iako je zvanična verzija da su oni zajedno od najranije mladosti navodno je Argentinac imao avanture.

"Mesi sada ima poštovanu i dobru porodicu, ali i Messi je nekada bio i mlad. Mislim, Mesi je u prošlosti imao mnogo prekida s Antonelom, mogao je da radi razne stvari s drugim ženama, a i Antonela je mogla da radi razne stvari s drugim muškarcima", izjavila je Rinkon.

Ko je Mesijeva supruga?

Antonela Rokuzo rođena je 26. februara 1988. godine u Rozariju i poznaje Lionela Mesija cio život. Upoznali su se preko rođaka, a u vezi su zvanično od 2009. godine. Od 2017. su u braku i imaju tri sina.

