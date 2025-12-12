Formula 1 je spremna za ulazak dva nova tima, američkog Kadilaka i Audija koji će sam praviti svoj motor u gradu na Dunavu.

Izvor: DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Formula 1 imaće u novoj sezoni dva nova tima - njemački Audi, koji je preuzeo Zauber sa sjedištem u Švajcarskoj, kao i američki Kadilak, koji postaje prvi samostalni novi konstruktor još od ulaska Hasa u F1 2016.

Veliku pažnju privukao je ulazak Audija, njemačkog proizvođača koji je preuzeo devetoplasirani Zauber. Tim sa sjedištem u Nojburgu na Dunavu u Bavarskoj sam će praviti svoj motor, a u skladu sa novim pravilima koja će značajno izmijeniti takmičenje u Formuli 1.

Ko će voziti za Audi?

Šef Audijevog tima u F1 je Britanac Džonatan Vitli (58), devedesetih glavni mehaničar u Benetonu, potom i u Renou, pa je čak 18 godina proveo u Red Bulu i u njemu bio i sportski direktor. Ove sezone radio je u Zauberu.

Audi će debitovati u Formuli 1 sa Zauberovim tandemom vozača Gabrijel Bartoleto (Brazil) - Niko Hulkenberg (Njemačka).

Sa druge strane, Kadilakov šef biće takođe Britanac Grejem Pol (60), bivši izvršni direktor nekoliko timova u F1, a vozači bodila sa Ferarijevim motorom biće Serhio Perez (Meksiko) i Valteri Botas (Finska).

Audi predstavio R26 i ima plan za titulu

Izvor: DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Audijev koncept R26 predstavljen je kao najava januarske promocije kompletnih bolida u Minhenu. Plan Nijemaca je da se od 2030. godine bore za svjetski šampionat.

Izvršni direktor Audija Gernot Delner rekao je da njemački proizvođač cilja borbu za šampionsku titulu od 2030. godine, dok ujedno "ima određene ambicije" i za svoje prve godine u seriji.

"Naredne dvije godine bićemo izazivači", rekao je on u društvu šefa tima Džonatana Vitlija.

"Moramo da napredujemo u odnosu na to gdje smo danas i imamo ambicije i za 2026. i 2027. godinu. Te godine su godine u kojima ćemo biti izazivači. A od 2028. želimo da postanemo pravi konkurenti, a onda od 2030. da se borimo za šampionat", rekao je Delner.

Bolid će biti u bojama titanijum sive, crne i nove "Audi red" nijanse. Sve zajedno biće dio novog identiteta Audija, koji će biti korišćen i van Formule 1.