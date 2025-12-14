Poslušajte kako zvuči novi Hondin motor koji će biti ugrađen u Aston Martin za sljedeću sezonu Formule 1. Navijači su oduševljeni.

Izvor: nordphoto GmbH / Bratic / imago sportfotodienst / Profimedia

Čuveni inženjer Adrijan Njui naredne sezone biće šef Aston Martina u Formuli 1, a kao što je poznato doći će i do velikih promjena u ovoj ekipi čiji je vlasnik inače porijeklom sa Balkana. Sina Lensa Strola, jednog od najslabijih vozača u Formuli 1, ipak neće promijeniti, ali hoće mnogo toga drugog...

Između ostalog, odlučeno je da Honda pravi motor za novi Aston Martin i tako će zamijeniti pogonsku jedinicu Mercedesa. Japanska kompanija, koja je inače davala i Red Bulu motor pred kraj Njuijevog mandata u ovoj ekipi, tako će naredne sezone od 11 timova biti deo samo Aston Martina, a već sada je zainteresovala ljubitelje ovog sporta zvukom. Poslušajte kako "brunda" novi Hondin motor u Aston Martinu:

Mnogi kažu da je ovo i najbolji zvuk koji je imao bolid Formule 1 od "V8 ere" u ovom sportu, što je i nedostajalo mnogima. Sada će se taj "nostalgični" zvuk čuti kada u bolidima budu sjedjeli Fernando Alonso i Lens Strol naredne sezone.

Šta se još mijenja u Formuli 1?

Vidi opis Ovako zvuči novi bolid Formule 1: "Brundanje" se vraća, mnoštvo promjena u ovom sportu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 11 11 / 11

Slobodno možemo da kažemo da je Lando Noris posljednji šampion Formule 1 prije početka nove ere. Biće to era u kojoj nećemo više imati DRS tehnologiju, dok ćemo takođe imati i 11 timova jer u sport ulazi Kadilak, dok je novo ime i Audi.

Bolidi će od naredne biti manji, okretniji, 30 kilograma lakši, 10 centimetara uži, dok će postojati i novi sistem za preticanje umjesto dosadašnjeg DRS-a. I dalje se traži pravo ime za taj sistem, a najvjerovatnije će se zvati "push-to-pass" dugme koje daje dodatnu električnu energiju na određeno vrijeme.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta u Australiji i čekaju nas čak 24 trke, kao i u prethodne dvije sezone.