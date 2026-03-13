Hitno operisan Đani: Pozlilo mu u stanu, evo u kakvom je stanju pjevač

Autor Ana Živančević
0

Radiša Trajković Ðani podvrgnut je operaciji u Beogradu.

Hitno operisan Đani Izvor: Kurir TV/Screenshot

Folker Radiša Trajković Ðani je hitno operisan na VMA. Kako saznaju domaći mediji, njemu je sinoć pozlilo u stanu, nakon čega je pozvana Hitna pomoć.

Zbog jako lošeg stanja u kojem se nalazio, hitno su ga prevezli na Vojno medicinsku akademiju. Tamo je odmah operisan, kada su mu ljekari ugradili pet stentova.

Inače, njegova supruga se oglasila ranije i potvrdila da je primljen u bolnicu.

"Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Ljekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa vjerujemo da će rezultati biti dobri", kratko je rekla Slađa.

