Hitno operisan Đani: Pozlilo mu u stanu, evo u kakvom je stanju pjevač

Radiša Trajković Ðani podvrgnut je operaciji u Beogradu.
Folker Radiša Trajković Ðani je hitno operisan na VMA. Kako saznaju domaći mediji, njemu je sinoć pozlilo u stanu, nakon čega je pozvana Hitna pomoć.
Zbog jako lošeg stanja u kojem se nalazio, hitno su ga prevezli na Vojno medicinsku akademiju. Tamo je odmah operisan, kada su mu ljekari ugradili pet stentova.
Inače, njegova supruga se oglasila ranije i potvrdila da je primljen u bolnicu.
"Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Ljekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa vjerujemo da će rezultati biti dobri", kratko je rekla Slađa.