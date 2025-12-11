Maks Ferstapen će ipak i naredne sezone u Red Bulu imati istog trkačkog inženjera.

Izvor: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia

Red Bul je imao turbulentnu sezonu, ali u novu ulazi s pun optimizma i dva važna potpisa. Nakon što je saopšteno da će Isak Hađar biti novi partner Maksa Ferstapena, umjesto Jukija Cunode, stigla je i umirujuća vijest da iz tima ipak ne odlazi čuveni Đanpijero Lambijaze.

U pitanju je dugogodišnji inženjer Maksa Ferstapena, i njegov blizak prijatelj, koji je zaplakao po završetku Velike nagrade Abu Dabija, u kojoj Holanđanin uprkos pobjedi nije došao do pete uzastopne šampionske titule.

| Gianpiero Lambiase (GP) was upset following the Abu Dhabi Grand Prix.



He's had some difficult personal issues but has fought on as Max Verstappen's race engineer.



He is the best race engineer on the grid.pic.twitter.com/I2lxXTOyVE — Ashley Sutton (@AshSuttonJourno)December 8, 2025



"Možeš da budeš ponosan na ovo. Druže, drži glavu gore", rekao je Lambijaze i stavio ruke na oči, kada se vidjelo da plače, na šta je Ferstapen odgovorio: "Pokazali smo im još jednom ko je gazda. Čestitam, momci, kakav povratak u drugom dijelu sezone. Možemo biti zaista, zaista ponosni na to, nemojte biti previše razočarani. Ja sigurno nisam razočaran, veoma sam ponosan na sve koji nikada nisu odustali".

U tom trenutku činilo se da se Lambijaze oprašta od Red Bula, pričalo se da ima velike privatne probleme i da je ova sezona za njega bila izuzetno teška, ali su sada ipak stigle informacije da će i naredne godine sarađivati sa Ferstapenom.

Izvor: David Davies / PA Images / Profimedia

"Bila je ovo emotivna godina. Zaboravite na rezultate ove godine. Ne želim previše da ulazim u detalje, ali bilo je teško. Ali veoma sam srećan što mogu da radim sa nekim ko je toliko strastven. Naravno, on je moj inženjer, ali ja ga vidim kao prijatelja. Proživjeli smo zajedno toliko emotivnih stvari i fantastičnih uspjeha. Siguran sam da je bio malo emotivan poslije završetka trke", rekao je Maks i najavio razgovore sa svojim prijateljem koji je 20 godina već u Formuli 1, od početka Ferstapenove karijere.

Podsjetimo, Maks Ferstapen ima još tri godine ugovora sa Red Bulom u kome će biti ipak nekih promjena naredne sezone jer odlazi Helmut Marko, alfa i omega ovog tima. Prije toga otišao je i Kristijan Horner.