Najbolji srpski sportista Novak Đoković neće igrati za Dejvis kup tim protiv Turske u Nišu.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je tim za duel Svjetske grupe I protiv Turske u Nišu. Boje Srbije u "Čairu" braniće Miomir Kecmanović (42. na planeti), Hamad Međedović (57. na svijetu), Branko Đurić (471. na ATP listi), Stefan Latinović (200. u dublu na planeti) i braća Sabanov, Matej (204. u dublu na svetu) i Ivan, kao trening član tima (246. u dublu na ATP listi).

Na spisku nema najboljeg igrača svih vremena Novaka Đokovića, od koga se očekuje da daleko dogura na posljednjem grend slemu sezone u Njujorku, Lasla Đerea koji je povrijeđen, i Dušana Lajovića koji je tempirao formu za kraj sezoni na šljaci i povratak u Top 100 na ATP listi.

"Reprezentacija će protiv Turske igrati podmlađena sa par debitanata. Miomir Kecanović je prvi igrač, Hamad Međedović drugi, a tu je debitant Branko Đurić. Na osnovu dubl rang liste pozvani su Stefan Latinović i Matej Sabanov, dok će šesti igrač biti Ivan Sabanov. Još mogu da napravim izmjenu u timu na licu mjesta u Nišu, jer ovo je tim po rang listi od igrača koji su u opticaju", rekao je selektor Troicki.

Nekadašnji srpski teniser otkrio je i zašto na spisku nema trojice tenisera koji bi mnogo značili Srbiji protiv Turske. "Nažalost, Novak neće moći da nam se pridruži jer očekujemo mnogo od njega u Njujorku. Laslo Đere je povrijeđen, a Dušan Lajović iz opravdanih razloga, jer na šljaci juri povratak u prvih 100, nije u kombinaciji, ali svi znamo da su svi godinama uz reprezentaciju. Imamo podmlađeni tim sa dva debitanta, a konačan spisak će da bude objelodanjen u Nišu, poslije par dana priprema", poručio je selektor Viktor Troicki.