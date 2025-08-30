Novak Đoković je priznao da mu telo nije kao nekada i posle mučenja sa leđima protiv Kamerona Norija je naglasio da se sve više predomišlja oko nastavka karijere.
Novak Đoković se mučio sa povredom na meču sa Kameronom Norijem, ali je na kraju pobedio. Taman kada je bio na korak od toga da uzme prvi set u jednom izlasku na mrežu zabolela su ga leđa. Uspeo je da završi, ali nije to bio isti on na terenu.
Izgubio je set, mučio se, a kada su lekovi počeli da deluju ponovo je zaigrao kako treba. Posle meča je pričao o tome kako pokušava da produži karijeru, ali sa 38 godina to je sve teže.
"Ne znam ni ja... Ako je neko bio otvoren ka tome da proba nove stvari i istražuje sportsku medicinu, da li su to novi tretmani ili mašine, to sam bio ja! Ja bih sve to prvi probao. Ne samo da želim da produžim svoju karijeru i da što više budem na ovom nivou, već i volim welness - to mi je jedna od najvećih strasti u životu. Dosta radim na prevenciji. Ne mislim da mogu da uradim nešto mnogo više od toga što radim sada. Ako me telo ne sluša kada zađem dublje u grend slem turnire, onda je to teška pilula za mene progutati, jer znam koliko se brinem o svom telu, ali istovremeno godine nisu nešto što možete da okrenete u drugu stranu. To je što je, istrošio sam telo. I ja sam toga svestan, ali se borim protiv toga! Trudim se da se i dalje takmičim sa klincima na najvišem nivou".
Nije preboleo Vimbldon
Teško mu je pao poraz u polufinalu Vimbldona, ali su grend slemovi i dalje njegova jedina preokupacija. Od tada nije igrao i sada je priznao da ima neke sumnje oko nastavka igranja tenisa
"Mislim da sam tada bio dosta otvoren posle polufinala, rekao sam šta mi je u glavi tada. Pitam ja sebe pitanja, više sada nego ranije, što se tiče toga koliko želim da igram na ovom nivou i koliko stvarno želim da produžim karijeru sebi. Ja stvarno želim da još igram, a znam da sam nekada veoma oštar prema svom timu, ali znam da i dalje mogu da igram na najvišem nivou. Dokle god osećam da mogu da igram na najvišem nivou, želim da pokušavam to da radim i da vidim da li imam šanse na slemovima i drugim turnirima. A uživam i u ljubavi i podršci koju dobijam poslednjih godina gde god da se pojavim! Imam i druge motivacije da i dalje igram, ali da... Dešavaju se i interne diskusije koje imam, ali pokušavam da budem fokusiran trenutku i tome što se dešava sada. Možda budem filozofirao malo više kada se završi turnir", podvukao je Novak.
(MONDO, N.L.)