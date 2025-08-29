Arina Sabalenka potpuno izostavila Novaka Đoković iz konkurencije najboljih.

Beloruska teniserka Arina Sabalenka ima sjajan odnos sa najboljim u istoriji "belog sporta" Novakom Đokovićem, ali je ovog puta razočarala njegove fanove. Nije tajna da se divi srpskom asu i da često dobija savete od njega, ali je iznenadila celokupnu tenisku javnost jer ga nije svrstala u Top 5 najboljih igrača.

Prva igračica sveta je upitana da nabroji pet najboljih tenisera po njenom izboru, a među velikanima nije bilo Đokovića koji je po svim parametrima obezbedio GOAT titulu. Umesto njega, u elitu je svrstala njegove najveće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Tu su Štefi Graf, Andre Agasi i legendarna Serena Vilijams. Koje kriterijume je uzela u obzir u ovom odabiru nije baš najjasnije, ali su se u komentarima odmah javili Đokovićevi razočarani fanovi.

Pre nekoliko dana potpuno druga priča

Beloruskinja je nedavno biranim rečima govorila o Novaku, pa je mnoge začudio ovaj njen izbor. Takođe, porodice im se jako dobro poznaju, a Đoković je čak "uplovio" u biznis sa njenim dečkom Jorgosom Frangulisom.

"Taj momak je najbolji. On je tako zabavan, igrali smo toliko zanimljivih egzibicionih mečeva zajedno i poznajemo jedno drugo jako dobro. Takođe, on je najotvorenija osoba koju poznajem. Kada god imate neko pitanje ili kad god želite da zatražite savet od GOAT-a, uvek je raspoložen za razgovor, on je neverovatan", rekla je Sabalenka pre samo par dana.