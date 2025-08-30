Treći put zaredom organizatori US Opena zagorčali život navijačima u Srbiji koji žele da gledaju meč Novaka Đokovića.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo US Opena i za mjesto u četvrtfinalu boriće se sa dobro poznatim asom iz Njemačke Jan-Lenardom Štrufom. Sada smo saznali i da će to ponovo biti u terminu koji ne odgovara navijačima u Srbiji, što je treći slučaj od početka US Opena...

Organizatori su odredili da će Novak Đoković na teren protiv Jan-Lenarda Štrufa u noći između nedelje i ponedeljka ne prije 1 ujutru. Dakle, moglo bi to da se oduži i do ranih jutarnjih časova, ako meč ode u četiri ili pet setova.

Dobra vijest za Novaka Đokovića je što do sada ima dobro iskustvo sa Štrufom. U svih sedam međusobnih duela Đoković je bio bolji od Štrufa, ali je Njemac u dobroj formi i tako je u prošlom kolu izbacio ljubimca domaće publike Frensisa Tijafoa, dok je uz to i mlađi i odmorniji od Srbina.

Kako je Đoković igrao do sada na US Openu?

Promjeniljivo, u najmanju ruku. Počeo je odlično Đoković i izbacio je talentovanog tinejdžera Tijena bez većih problema (3:0), uz male poteškoće zbog žuljeva, dok je potom protiv Svajde i Norija imao malo više problema. Bilo je to zbog toga što jednostavno njegovo tijelo više nije spremno kao nekada, tako da veći napori znače i veći zamor, a vuče povredu koja se povremeno vraća.

"Ne znam ni ja... Ako je neko bio otvoren ka tome da proba nove stvari i istražuje sportsku medicinu, da li su to novi tretmani ili mašine, to sam bio ja! Ja bih sve to prvi probao. Ne samo da želim da produžim svoju karijeru i da što više budem na ovom nivou, već i volim velnes - to mi je jedna od najvećih strasti u životu. Dosta radim na prevenciji. Ne mislim da mogu da uradim nešto mnogo više od toga što radim sada. Ako me tijelo ne sluša kada zađem dublje u grend slem turnire, onda je to teška pilula za mene progutati, jer znam koliko se brinem o svom tijelu, ali istovremeno godine nisu nešto što možete da okrenete u drugu stranu. To je što je, istrošio sam tijelo. I ja sam toga svestan, ali se borim protiv toga! Trudim se da se i dalje takmičim sa klincima na najvišem nivou", rekao je Đoković sasvim iskreno.