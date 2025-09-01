Novak Đoković i Jan Lenard Štruf zajedno, 73 godine, a u četvrtom kolu US Opena.

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Bez Novaka Đokovića nema rekorda! Pričao je nakon meča četvrtog kola o nevJerovatnom turniru 39-godišnjeg Džimija Konorsa na US Openu 1991. godine Novak, a sam je oborio jedan zanimljiv rekord.

On i njegov rival u četvrtom kolu Jan Lenard Štruf su najstariji par ikada na grend slemovima do sada. Novak ima 38 godina, dok je Štruf "mladić" sa 35 godina. Sveukupno imaju 73 godine i sada su oborili rekord.

Ken Rouzvel je imao 39 godina kada je igrao sa Džonom Jukobom, ali je njegov rival imao 32 godine, pa je to sveukupno 71 godina. Kada je Rodžer Federer imao 36 godina igrao je 2017. godine sa Filipom Kolšrajberom. Njemac je tada imao 33, pa su zajedno stigli do 69.

Može li opet da pomjeri granicu?

Naredni rival Novaka Đokovića je Tejlor Fric koji je mnogo mlađi i do kraja turnira neće ovaj svoj rekord moći da obori Novak. Ipak već naredne sezone bi mogao da obori rekord, ali će mu biti potrebni rivali koji su takođe veterani.

Igrači koji imaju više od 35 godina, a i dalje su u top 100 na svijetu su Roberto Bautista Agut, Gael Monfis, Adrijan Manarino, Marin Čiić, Kei Nišikori i sada i Jan Lenard Štruf.

(MONDO, N.L.)