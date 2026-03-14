Poljski i saveznički borbeni avioni poletjeli su rano jutros kako bi obezbijedili vazdušni prostor Poljske nakon ruskog napada dugog dometa na Ukrajinu.

Operativna komanda poljske vojske navela je da je riječ o preventivnoj mjeri radi zaštite teritorije i nadzora situacije u regionu.

U saopštenju se dodaje da tokom napada nije zabilježeno kršenje poljskog vazdušnog prostora, prenosi Rojters.