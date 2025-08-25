Čim je Novak rekao "dobro veče", publika je krenula da mu kliče. A onda je otkrio, mada između redova, da će još dugo dolaziti na "Artur Eš".

"Dobro veče Njujorče, hvala Vam što ste se večeras pojavili", rekao je Novak Đoković, a onda se čuo huk sa tribina. US Open je pozdravio šampiona oduševljeno.

Nakon što je savladao Lernera Tijena u prvom kolu ovogodišnjeg US Opena Novak je na terenu jedva stajao zbog problema sa žuljevima koje je imao. Ipak, strpljivo je odgovarao na pitanja na terenu na oduševljenje publike.

"Bilo je nevjerovatno prvi put u karijeri doživjeti meč u nedelju uveče, nikada ranije nisam počeo turnir u nedelju. Volio bih da u budućnosti češće počinjem da igram u nedelju", dodao je Novak i time nagovijestio da od penzije neće biti ništa.

Iako ima 38 godina očigledno da srpski teniser i nekadašnji broj 1 na ATP listi nema namjeru da se oprašta od tenisa, makar do Olimpijskih igara 2028. godine.

Novak zadovoljan početkom

Sada ga čeka meč sa Zakarijem Švajdom, takođe Amerikancem i vrlo vjerovatno će imati kompletnu publiku protiv sebe na tom meču. Ipak, Novak je nakon duela sa Tijenom istakao da je zadovoljan kako je počeo takmičenje.

"Kao i uvijek ovo je bila najbolja noćna sesija na svijetu ovdje na "Artur Ešu". Atmosfera je naelektrisana, vi ste sjajni teniski navijači i mnogo vam hvala. Sjajno je biti ponovo tu u Njujrku. Bio je ovo jako čudan meč da budem iskren. Mislim da je prvi set trajao 20 minuta, a drugi sat i 20 minuta. Potpuno različite setove semo odigrali. Mislim da je za mene bilo ključno da mentalno ostanem u drugom setu. Dobio sam ga u tajbrejku i poslije toga sam se osjećao malo bolje. Ima mnogo toga pozitivnog, mada ja uvijek mogu bolje. Sjajan početak ovogodišnjeg turnria", analizirao je Novak, a publika je opet poludjela.

Novaka mučili žuljevi

Imao je velike probleme sa žuljevima tokom meča, ali je uspoi da ih sanira i da privede svoj prvi meč na ovogodišnjem US Openu kraju Novak Đoković. Na kraju je na konferenciji za medije istakao da ga ne brinu žuljevi, već nešto drugo.

"Sreća je što imam dva dana odmora. Nisam povrijeđen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmjenama i da se oporavim poslije poena. Mislim da to jesam u prvom i trećem setu, drugi je bio preživljavanje, ali uspio sam da u ključnim momentima odigram udarac više od njega. Nisam uopšte pričao o žuljevima kada sam pričao o mučenju na terenu. Više je to bio fizički problem. Žulj mi je smetao, ali nije bio to veći problem, ne brinem se o žuljevima, više o tome koliko sam se oporavljao poslije poena", naglasio je Novak.

(MONDO, N.L.)