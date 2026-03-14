Trampova administracija šalje kontradiktorne poruke o ratu u Iranu, dok američki predsjednik naglašava da će odluku donijeti na osnovu lične procjene.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Predsjednik Donald Tramp nije želio da se obaveže na konkretan vremenski rok za završetak rata u Iranu, rekavši juče u intervjuu da će borbe prestati kada to osjeti „u svojim kostima“. Tramp je za Foks Njuz radio rekao da ne misli da će rat „dugo trajati“, ali je nagovijestio da će samo on znati kada je kraj, poručivši da će sukob završiti „kad to osjetim, osjetim u kostima“.

Trampova administracija do sada je slala protivrječne poruke o trajanju rata, a visoki zvaničnici povremeno su sugerisali da bi mogao trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Sam Tramp je u petak rekao da očekuje skori završetak sukoba, ali je dodao da bi se on, ako bude potrebno, mogao nastaviti i na neodređeno vrijeme. Predsjednik je odbacio izvještaje da se SAD suočavaju sa nestašicom municije.

„Niko nema tehnologiju ni oružje koje mi imamo“, rekao je Tramp i dodao:

„Daleko smo ispred plana. Daleko ispred. SAD imaju praktično neograničenu municiju. Koristimo je, koristimo je. Možemo tako unedogled.“

Trump on when war with Iran will end:



"When I feel it. When I feel it in my bones"pic.twitter.com/liUZkdnSfe — Headquarters (@HQNewsNow)March 13, 2026

Iako je američki predsjednik nagovijestio da će se odluka o kraju rata na kraju temeljiti na njegovoj ličnoj procjeni, rekao je da se savjetuje sa ključnim saradnicima, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, državnog sekretara Marka Rubija i potpredsjednika Džej Di Vensa.

Službeni stav Bijele kuće

Portparolka Bijele kuće, na upit za komentar, izjavila je: „Operacija Epski bijes nastaviće se sve dok predsjednik Tramp, kao vrhovni komandant, ne utvrdi da su njeni ciljevi, uključujući i to da Iran više ne predstavlja vojnu prijetnju, u potpunosti ostvareni.“

Ranije u petak ministar odbrane Hegset izjavio je da je pobjeda sigurna i napao medije zbog, kako je rekao, neprijateljskog izvještavanja o ratu.

Ekonomske posljedice

Tramp je takođe pokušao da umanji ekonomske posljedice sukoba, rekavši da je američka ekonomija najveća na svijetu i da će se „oporaviti odmah, i to veoma brzo“. Njegova administracija nastoji da ublaži zabrinutost zbog rasta cijena nafte i gasa otkako je u februaru počela američko-izraelska vojna akcija protiv Irana. Rat je, prema podacima Amerike, izazvao najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u istoriji i u prvoj nedjelji koštao 11 milijardi dolara.