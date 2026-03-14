Uz učešće korisnika moguće investicije u sektor poljoprivrede do 128 miliona eura, posebna podrška mladim proizvođačima

Izvor: MONDO

Kroz sprovođenje IPARD III programa crnogorskim poljoprivrednicima dostupno je 81.975.947 eura bespovratnih sredstava, od čega sredstva Evropske unije iznose 63 miliona eura, dok nacionalno kofinansiranje iznosi 18.975.947 eura, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iz tog resora navode da su, uz učešće korisnika, stvoreni uslovi da se u crnogorsku poljoprivredu potencijalno investira oko 128 miliona eura. Finansijska podrška sastoji se od 75 odsto sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj EU (IPARD), dok 25 odsto dolazi iz budžeta Crne Gore.

Posebna pažnja u programu posvećena je mladim poljoprivrednicima. Kroz IPARD II program podržano je 159 mladih proizvođača sa 9,31 milion eura, dok je kroz IPARD III program do sada ugovorena podrška za 77 mladih poljoprivrednika u iznosu od osam miliona eura.

U okviru mjere „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ prijave je podnijelo 194 mladih poljoprivrednika i njihove aplikacije su trenutno u obradi.

Iz ministarstva navode da će nakon usvajanja agrobudžeta za 2026. godinu biti objavljen novi javni poziv sa detaljno definisanim uslovima i rokovima za prijavu.