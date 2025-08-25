Danil Medvedev je poslije višesatne drame ispao sa US Opena, a to nije mogao lako da proguta. Polomio je reket i djelovao je jako uznemirano.

Izvor: Printscreen/X/The Tennis Letter

Danil Medvedev je ispao sa US Opena. Nekadašnji broj jedan na ATP listi i osvajač posljednjeg grend slema sezone 2021. godine sada je odmah pao. Pobijedio ga je Francuz Benžamin Bonzi 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4 nakon skoro četiri sata igre, prekida meča i skandala koji će se pamtiti godinama.

Mogao je duel da bude gotov mnogo ranije da nismo vidjeli haos na meč lopti za Francuza u trećem setu. Tada je Medvedev pobjesnio kada je jedan kamerman ušetao na teren tokom meč poena. Pogledajte tu situaciju:

Medvedev je otišao kod sudije i počeo je da se svađa, a publika je krenula da negoduje sa tribina. Prekid se produžio na šest minuta, Bonzi ne samo da je ispustio meč loptu već je izgubio i set. Naredni set je izgubio sa nulom, ali je uspio da se vrati i sada ga čeka meč sa Markusom Đironom u drugom kolu.

Medvedev pobjesnio poslije meča

Kada je na kraju ipak izgubio meč Danil Medvedev nije to sportski primio. Kada je sjeo na klupu prvo je uzdahnuo, a onda je krenuo da lupa reket o zemlju. Na kraju je malo toga ostalo od reketa, a kada je djelovalo da je gotovo on je ponovo krenuo da udara reketom o stolicu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 25, 2025

Na kraju je ostao na terenu ruski teniser sa pognutom glavom. Nekada svjetski broj jedan, čovjek koji je skinuo Novaka sa trona sada pada na ATP listi i mnogo se više priča o njegovim skandalima i ispadima nego o pobjedama i trofejima.

(MONDO, N.L.)