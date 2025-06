Danil Medvedev ispao je u prvom kolu Vimbldona, nakon što je Francuz Bendžamin Bonzi bio bolji od njega.

Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Danil Medvedev ispao je na startu turnira u Londonu, od njega je bolji bio Bendžamin Bonzi, koji je slavio 3:1 (7:6, 3:6, 7:6, 6:2). U tesnom susretu 64. igrač svijeta uspio je da pobijedi jednog od favorita za osvajanje Vimbldona, pa će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz meča Vit Kopriva - Džordan Tompson.

Medvedev je vezao drugi poraz, pošto je u finalu turnira u Haelu pretrpio poraz od Aleksandera Bublika. Ipak, činilo se da je Medvedev spreman, da pruži najbolji tenis na Vimbldonu, ali to se nije desilo, deveti teniser svijeta prije vremena moraće kući. Francuz i Rus vodili su tijesnu borbu, sve do poslednjeg seta, kad je Bonzi bio ubjedljiv.

Vodila se ujednačena borba, a o tome govori i činjenica da nijedan od tenisera nije osvojio set, već je vođstvo bilo određeno u taj-brejku, koji je Francuz osvojio 6:2. Međutim, Medvedev je uspio da se vrati u meč i izjednači i to tako što je u drugom setu iskoristio prvu priliku i poveo 5:3. Potom je potvrdio svoj servis i meč kao da je krenuo ispočetka...

I u trećem setu imali smo priliku da gledamo ujednačenu borbu, mada su teniseri unijeli neizvjesnost nakon što su u ranoj fazi meča razmijenili po brejk. Potom je nastavljena igra gem za gem, a onda je u novom taj-brejku donijeta odluka - ponovo je Francuz bio ubjedljiviji i stigao do vođstva nakon što je bio bolji 7:3.

Čini se da je to u potpunosti "slomilo" Rusa, pošto je Bonzi za 39 minuta uspio da dođe do pobjede. Najprije je stigao do ranog brejka, veoma teško, ali je uspio da iskoristio drugu brejk loptu. Potom je sve išlo u korist Francuza, a poveo je i 5:2, a onda vrlo lako sačuvao svoj servis za velikih 6:2 i plasman u dalju fazu takmičenja.

Ovaj ishod meča veoma je loš za Medvedeva, ne samo zbog ispadanja sa turnira, već i zbog rang liste. Rus će izgubiti 790 bodova i ispašće iz top10 tenisera na ATP listi.