Novo očajno izdanje ruskog tenisera Danila Medvedeva koji ne podsjeća više na onog igrača koji je bio najbolji na svijetu.

Ruski teniser Danil Medvedev igra očajnu sezonu i na posljednja četiri turnira ima tri pobjede. Ispao je u prvom kolu Vimbldona, trećem na "petstotki" u Vašingtonu, u drugom kolu Toronta, pa opet u prvom Sinsinatija. Ako se i moglo pretpostavljati da nije najspremniji za travu, postaje bolno gledati ga i na njegovoj ubjedljivo najboljoj podlozi - betonu.

Medvedev je izgubio od "anonimnog" Voltona iz Australije (85. teniser sveta) koji ga je pobijedio u tri seta 6:7, 6:4, 6:1. Iako je izgubio prvi set u taj-brejku u kome nije osvojio niti poen, nije odustajao i osjetio je da je Medvedev ranjiviji nego ikada prije, tako da smo vidjeli kako se diže i koristi to što je u daleko boljoj fizičkoj formi od Rusa, koji nažalost povremeno djeluje već kao bivši teniser.

The BIGGEST win of his career



Adam Walton takes out Medvedev 6-7 6-4 6-1 for his FIRST Top 50 win!#CincyTennispic.twitter.com/nCvqvdqjFm — Tennis TV (@TennisTV)August 10, 2025



Nije u pitanju samo pad samopouzdanja i nedovoljna "glad" u očima, njegovo fizičko stanje zaista ne djeluje kao da se radi o nekada najboljem teniseru svijeta, koji je najviše "izazivao" Đokovića u periodu između 2019. i 2021. godine, kada ga je na američkom tlu i pobijedio u finalu US Opena. A sada ne može da prođe prvo kolo Sinsinatija.

Zašto je Medvedev gurao glavu u frižider?

Medvedev putting his head in the fridge to cool down during the changeoverpic.twitter.com/M6ijtng6xa — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)August 10, 2025



U toku meča sa Voltonom, Medvedev je opet jako loše podnosio vrućinu. Istina, zaista je toplo u ovo doba godine u Sinsinatiju, ali čini se da Rus mnogo gore podnosi toplotu nego prije par godina. Na svakoj pauzi bio je prekriven peškirima sa ledom, dok je tokom jedne pauze stavio glavu i u frižider.

Navijači su se na društvenim mrežama čak šalili da je to bilo od sramote, a ne zato što mu je bilo toliko toplo u SAD.

Novi pad na ATP listi?

Danil Medvedev je trenutno 13. teniser svijeta i u zavisnosti od rezultata koje budu pravili teniseri oko njega, mogao bi da padne i pet-šest pozicija pred US Open. Srećom po njega Rubljov i Tijafo brane ogroman broj poena u Sinsinatiju tako da ga ne očekuje naročito veliki debakl pred posljednji grend slem sezone, ali kako igra trenutno možda bi trebalo da razmisli i o pauzi...