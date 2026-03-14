Svetska antidoping agencija razmatra da predsjednika SAD-a Donalda Trampa udalji sa Mundijala i Olimpijskih igara

Svjetska antidoping agencija (WADA) razmatra izmjene pravila koje bi mogle da zabrane predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i ostalim američkim zvaničnicima prisustvo Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028, a prethodno i na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. Konačna odluka bi trebalo da bude donijeta na narednoj sjednici Fondacijskog odbora, ali WADA je nagovijestila da bi prijedlog mogao biti razmotren i vanredno, ukoliko bude potrebno.

Associated Press saznao je da postoji prijedlog o sankcionisanju predstavnika država koje ne izmiruju zaduženja prema organizaciji, te će, vrlo vjerovatno, zbog toga biti i kažnjeni. Prema nacrtu prijedloga, nova pravila primjenjivala bi se na vlade koje ne uplate doprinose do 31. januara godine nakon što su im fakturisani. SAD nijesu izmirile svoje obaveze WADA-i od 2023, a ukupan dug uključuje oko 3,7 miliona dolara iz prošle godine i dodatnih 3,6 miliona za 2024. Među najstrožim sankcijama predviđeno je isključenje predstavnika vlade sa velikih sportskih događaja, uključujući Olimpijske i Paraolimpijske igre, ali i svjetska prvenstva.

Ova mjera bi se odnosila i na Donalda Trampa, potpredsjednika i članove Kongresa, koji su nedavno odobrili velike iznose za logistiku i bezbjednost Svjetskog prvenstva i Igara u Los Anđelesu. WADA je navela da je cilj inicijative da zaštiti finansiranje agencije i osigura da misija očuvanja čistog sporta bude ostvarena, naglašavajući da sportisti ispaštaju kada se sredstva smanjuju.

Spor između SAD-a i WADA-e traje još od prve Trampove administracije i ukorijenjen je u nepovjerenju prema globalnom antidoping sistemu. Tokom godina, američka vlada je često odlagala ili uskraćivala uplate, a problem je eskalirao nakon slučaja ruskog dopinga i dopinga kineskih sportista 2024. godine. WADA je više puta pozivala SAD da izmiruje dugovanja i sada traži dodatne mehanizme kako bi obezbijedila sredstva potrebna za rad.

Zbog čega „ratuju“ WADA i SAD?

Antidoping agencija Sjedinjenih Američkih Država (USADA) zvanično je podržala odluku Bijele kuće da odustane od plaćanja članarine Svjetskoj antidoping agenciji, prije nešto više od godinu dana. Kako na sajtu USADA stoji: „SAD je najveći državni platilac WADA još od 2000. godine kada je osnovana i nepokolebljivi smo zagovornici efikasnog globalnog antidoping sistema za zaštitu sportista koji se takmiče na najvišim nivoima.“

Kao razlog navode se nesuglasice iz aprila mjeseca, prema kojima je USADA u javnost iznijela dokumentaciju u kojoj se navodi da je WADA imala uvid u rezultate 23 kineska plivača koji nijesu prošli testove. I pored svega toga antidoping agencija dozvolila je učestvovanje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021.

WADA je tada prihvatila obavještenje Kineske antidoping agencije (CHINADA) da su rezultati pozitivni zbog posljedica kontaminacije hrane iz hotelskih restorana. WADA se takođe branila uz obrazloženje da su optužbe pogrešne, ali ništa od toga nije pomoglo, jer je Amerika odlučila da povuče svoj novac.

Na sajtu USADA tada je stajalo i: „Trenutno neplaćanje članarine WADA za 2024. neće uticati na pravo američkih sportista da se takmiče u SAD ili širom svijeta. Status WADA jasno definiše da neplaćanje dobrovoljnih članarina ni na koji način ne utiče na sportiste, a neplaćanje neće imati uticaj ni na trenutni antidoping program u SAD.“