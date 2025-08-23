Novak Đoković je sada prvi put priznao zašto i dalje igra tenis i nije u penziji, a to nema nikakve veze sa novcem i rekordima.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ima 38 godina i igra i dalje na vrhunskom nivou. Istina, nije uspio od 2023. godine da osvoji niti jedan grend slem, međutim našao je druge načine da uživa u tenisu, pa je tako tik iza Karlosa Alkaraza i Janika Sinera kada je u pitanju uspješnost u ovoj kalendarskoj godini.

Daleko je to ipak od onih njegovih dana, pa se zato mnogi pitaju zašto Novak Đoković i dalje igra tenis? Da li je to možda zbog novca, da li ga možda sponzori "primoravaju" na to? I to je bila jedna od teza koja se pojavljivala na društvenim mrežama i koja nije tačna. Da li je zbog rekorda? Pa kojih, sve je već osvojio, ostali su naknadno "izmišljeni" koji su služili da na neki način pokušaju da opovrgnu da nije najveći teniser svih vremena...

Ako nisu ni novac, ni rekordi, šta je onda? Na to pitanje ni Novak Đoković nije imao uvijek precizan odgovor, tražio ga je u sebi, a čini se da je konačno i sam shvatio šta mu se to desilo. I ima veze sa prethodne dvije-tri godine.

"Neću da me pamte samo kao tenisera"

U kratkom intervjuu za "SuperTennisTv", Novak Đoković upitan je odakle mu uopšte motivacija da se takmiči sa upola mlađima od sebe i tu je baš na italijanskom jeziku otkrio da je kod njega nešto "kliknulo" kada je shvatio da sada ima drugačiji odnos s navijačima. Nekada su mu zviždali, sada ga obožavaju.

"Otkud mi motivacija? Jedan od mojih razloga da i dalje igram tenis jeste to što zaista osjećam veliku ljubav i podršku širom svijeta. I to posebno u posljednje dvije-tri godine. I to je predivan osjećaj", rekao je Novak Đoković.

Nije samo to u pitanju, znamo koliko se bori protiv teniskih moćnika koji "ruše" njegov sport i ne dopušta da se to desi: "Takođe, želio bih da me pamte ne samo kao tenisera koji je imao mnogo uspjeha u svojoj karijeri, već i kao nekoga ko je koristio svoj glas da predstavlja i da se bori za igrače, za naš sport, da pokuša da doprinese napretku našeg sporta. Kako na terenu i van njega. U suštini, trudim se da imam tu, ne reputaciju, nego tu ulogu. I ništa, nadam se da ću ostati u sjećanjima ljudi na taj način to će mi sigurno značiti", zaključio je Nole.

S kim Novak Đoković igra na US Openu?

Znamo da se Novak Đoković okušao u miks-dublu sa Olgom Danilović i da to nije bilo uspješno, a to mu je bila i jedina priprema za US Open, što može da bude problematično, posebno jer igra sa Lernerom Tijenom u prvom kolu. Protiv mladog igrača iz Amerike će inače igrati u noći između nedelje i ponedeljka ne prije 1 ujutru.