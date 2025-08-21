Đoković - Alkaras potencijalno polufinale US opena, Siner na drugoj strani

Novak Đoković - Karlos Alkaras, potencijalni je par polufinala predstojećeg US opena, odlučeno je danas na žrijebu.

Posljednji grend slem turnir u godini počinje u nedjelju u Njujorku.

Prvi teniser svijeta i aktuelni osvajač US opena Janik Siner nalazi se na drugoj strani žrijeba, a najteži protivnik do finalana, barem po renkingu, mogao bi da mu bude Njemac Aleksander Zverev, treći igrač svijeta, sa kojim bi mogao da se sastane u potencijalnom polufinalu.

Đoković nije imao lak žrijeb, ali ne može ni da ga ima sa pozicije sedmog nosioca.

U prvom kolu će se sastati sa Amerikancem Lernerom Tijenom, potom ga čeka “laki luzer”, a onda slijede mnogo veći izazovi.

Već u trećoj rundi mogao bi na neugodnog Sebastijana Kordu, koji je doduše daleko od forme u kojoj je bio prije nekoliko sezona, u osmini finala projektovani rivali su Holger Rune ili Franses Tijafo, dok bi u četvrtfinalu mogao da se sastane sa Tejlorom Fricom - prošogidišnjim finalistom US opena.

Janik Siner će krenuti u odbranu pehara duelom protiv Vita Koprive, dok bi u drugom kolu mogao da se sastane sa Aleksejom Popirinom, koji je prošle godine senzacionalno eliminisao Novaka Đokovića. U četvrtfinalu su potencijalni rivali Džek Drejper i Lorenco Muzeti, dok je najrealnije da u polufinalu igra sa Zverevim.

Karlosa Alkarasa na startu čeka domaći bombarder Rejli Opelka, u osmini finala bi mogao da se sastane sa Danilom Medvedevim, Ben Šelton je vjerovatni protivnik u četvrtfinalu prije potencijalnog polufinala Novaka Đokovića.