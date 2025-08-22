Bez obzira na to što je u prošlosti često pravio senzacije i vraćao se kad je optisan, Novak Đoković ne uliva povjerenje Patriku Mekinrou.

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Novak Đoković će u Njujorku pokušati da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri i tako potvrdi da je najbolji teniser svih vremena. Ipak, mnogo je više onih koji vjeruju da srpski teniser nije među kandidatima za torfej. Toj grupi pripada i Patrik Mekinro, brat daleko slavnijeg Džona, koji je istakao da je Srbinu potrebna pomoć!

Nekadašnii američki teniser smatra da će Đokoviću biti potrebna pomoć, vjerovatno u vidu ispadanja Janika Sinera i Karlosa Alkaraza prije same završnice turnira. On sumnja da će se Novak do kraja karijere vratiti na svoj najbolji tenis, kao i da mu ističe vrijeme za osvajanje grend slem titula...

"Mislim da Novaku definitivno treba malo pomoći da osvoji Otvoreno prvenstvo SAD. Važnije pitanje koje treba sebi da postavljamo sebi do kraja ovog turnira je: 'Hoće li se vratiti?' Da li će se vratiti? Jer sumnjam. Mislim da on to ne zna. Nemam nikakve insajderske informacije. Ono što znam je da neće nastaviti da igra ako ne misli da može da pobijedi. A mislim da mu vrijeme ističe da to učini", rekao je Patrik Mekinro za "Ubitennis".

Sa kim Novak Đoković igra u Njujorku?

Najbolji teniser svih vremena saznao je put kojim mora da ide do 25. grend slem titule u karijeri. Biće izuzetno teško, pogotovo kada se zna da nije imao pravu pripremu pred poslednji grend slem u sezoni već da u Njujork stiže nakon odmora koji je proveo u regionu.

Kako je zvanično saopšteno, Novak Đoković će u prvom kolu US Opena igrati protiv domaćeg tenisera Lernera Tijena i to u noći između nedelje i ponedeljka od 01.00. Već je taj termin dovoljno naporan za navijače u Srbiji, a na sve to dolazi pred prvi radni dan u sedmici. Ovo su svi potencijalni protivnici Đokovića: