Žak Moreti provalio je vrata podruma i pronašao Sijan okruženu „gomilom tijela“. Njegova supruga Džesika, koja je prethodno napustila bar, odvezla se kući sa kasom novca od te noći.

Vlasnici švajcarskog bara „Le Konstelašn“, u kojem je tokom novogodišnje noći život izgubilo 40 ljudi, opisali su strašne posljednje minute konobarice Sijan Panin, koju su smatrali „pastorkom“. Prema Žaku i Džesiki Moreti, Sijan se ugušila „u gomili tijela“ iza zaključanih vrata podruma.

Posljednji sati u baru

Sijan je bila ohrabrena od strane Džesike Moreti da „pokrene atmosferu“ u baru u skijalištu Kran-Montana, uključujući i ubacivanje prskalica u boce šampanjca. Smatra se da je pirotehnika zapalila zvučnoizolacionu penu na plafonu, što je izazvalo masivan požar u kojem je 116 ljudi zadobilo teške opekotine.

Istraga i optužbe

Žak Moreti je trenutno u pritvoru, dok je njegova supruga puštena uz kauciju i elektronsku narukvicu. Oboje čekaju mogući sudski postupak po više tačaka optužnice, uključujući ubistvo iz nehata i nanošenje telesnih povreda iz nehata.

Žak je opisao: „Izašao sam na terasu. Bilo je mnogo dima. Otvorili smo vrata za pomoć na silu – nekoliko ljudi je ležalo bez svijesti, među njima i Sijan. Pokušavali smo da je reanimiramo više od sat vremena, ali hitne službe su rekle da je prekasno.“

Džesika je dodala: „Sijan mi je bila kao mlađa sestra. Bila sam slomljena. U ponoć je u baru bilo malo ljudi, a zatim su pristizale grupe. Odjednom sam vidjela narandžasto svjetlo u uglu bara i odmah pozvala hitne.“

Pozadina i status vlasnika

Par, poreklom sa francuskog ostrva Korzika, prvi put je iznajmio bar 2015. godine i renovirao ga od temelja. Osumnjičeni su za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata, ali negiraju bilo kakvo krivično ili građansko delo.

Žak Moreti je bivši svodnik sa nizom osuda, dok njegova supruga ima čist dosije u policiji.