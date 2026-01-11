„Želimo da razgovaramo unutar Alijanse o tome kako možemo zajedno da preuzmemo ovu odgovornost“, dodao je Vadeful.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Grupa evropskih zemalja, predvođena Nemačkom i Velikom Britanijom, priprema koordinisani vojni odgovor na Arktiku kako bi se suprotstavila pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pripoji Grenland, prenela je agencija Bloomberg.

Prema izvorima bliskim pitanju, Berlin planira da predloži NATO stvaranje misije pod nazivom „Arktički stražar“. Operacija, po uzoru na nadzor kritične infrastrukture u Baltičkom moru, ima za cilj da obezbijedi region od ruskog i kineskog rivalstva, dok istovremeno pokazuje Vašingtonu da Evropljani sami čuvaju stabilnost dalekog severa.

Britanska ministarka odbrane Hajdi Aleksander opisala je razgovore kao „rutinske“, negirajući da predstavljaju hitan odgovor na izjave američkog predsjednika. Naglasila je da je multilateralni okvir ključan:

„Ključno je da učinimo sve što je moguće sa našim saveznicima u NATO kako bismo osigurali efikasno odvraćanje od (ruskog predsednika) Vladimira Putina u ovom regionu svijeta“, rekla je britanska ministarka.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful, koji će se naredne sedmice sastati sa američkim kolegom Markom Rubijem, istakao je da bezbjednost na Arktiku postaje ključna:

„Želimo da razgovaramo unutar Alijanse o tome kako možemo zajedno da preuzmemo ovu odgovornost“, dodao je Vadeful.

Prethodno je britanski Telegraf pisao o planu Britanije, Nemačke i Francuske, prema kojem bi u ranoj fazi mogle biti uključene raspoređivanje vojnika, ratnih brodova i aviona, ili kombinacija vremenski ograničenih vježbi.