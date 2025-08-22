logo
"Prijatelj za cijeli život": Žan Klod van Dam objavio fotku sa poznatim Srbinom, Novak odmah reagovao

Autor Ana Živančević
0

Poznati glumac je dugogodišnji prijatelj Tonija Bijelića i često dijeli njihove zajedničke fotografije.

"Prijatelj za cijeli život": Žan Klod van Dam objavio fotku sa poznatim Srbinom Izvor: Instagram printscreen/ jcvd/MONDO/Stefan Stojanović

Bivši suprug Dragane Mirković, biznismen Toni Bijelić, već dugi niz godina neguje prijateljstvo sa slavnim glumcem Žan Klod van Damom, a najnovije fotografije to i potvrđuju.

Na Instagramu su osvanule zajedničke slike dvojice prijatelja, na kojima poziraju nasmijani i zagrljeni, a jedna od njih nastala je neposredno prije ulaska u avion. Prvi je fotografije podijelio Van Dam, uz kratak, duhovit opis.

"Prijatelj za cijeli život", poručio je Žan Klod van Dam, a potom je i Toni Bijelić to podelio na svom profilu.

Pogledajte fotografije Žan Kloda van Dama i Tonija Bijelića:

Uslijedile su brojne reakcije, od kojih je jedna i od najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. On je, kao i još hiljade ljudi, označio da mu se njihova objava dopada.

Izvor: Instagram printscreen/ JCVD

"Ti si uvjek moj brat"

Prije nekoliko nedelja i Toni Bijelić je podijelio fotografiju njih dvojice. Oni su uživali u luksuznom okruženju Monte Karla, Toni je objavio i emotivnu poruku koju mu je Van Dam ostavio u komentarima:

"Ti si uvjek moj brat, bez obzira šta ljudi pričaju. I ne samo brat, već smo ti i ja jedno", napisao je on.

