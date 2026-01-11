"Mi moramo da ga zaštitimo. Rusija mora biti zaustavljena. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu! Hvala svima koji pomažu našem narodu, našoj odbrani i obnovi! Slava Ukrajini!", poručio je predsjednik Ukrajine.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da "svaki dan rata" sa Rusijom podsjeća svijet da se ne može sam zaštititi od "ludaka".

"Trenutno ruski gubici iznose najmanje 1.000 poginulih dnevno – i to je slučaj još od decembra. Tako Rusija, u suštini, plaća samo da bi spriječila da se rat završi. Ovo je ludilo i može se zaustaviti jedino udruženim snagama – snagama Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, snagama svih naših partnera", rekao je Zelenski.

Right now, Russian losses amount to no less than 1,000 killed per day – and this has been the case since December.



This is how Russia is essentially paying just to keep the war from ending. This is madness and it can only be stopped by combined forces – the forces of Europe and…pic.twitter.com/2SqRf8YiYQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)January 11, 2026

Dodao je da "svaki dan ovog rata podsjeća da svijet ne može sam sebe zaštititi od ludaka".

"Mi moramo da ga zaštitimo. Rusija mora biti zaustavljena. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu! Hvala svima koji pomažu našem narodu, našoj odbrani i obnovi! Slava Ukrajini!", poručio je predsjednik Ukrajine.