Tonje Džekiri je predvodio Partizan sa ključnim poenima u drugoj četvrtini, dok su domaći SC Derbi pokazali zavidan karakter i borbenost, uprkos konačnom porazu.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

SC Derbi je nastavio niz poraza u AdmiralBet ABA ligi, ali večeras u dvorani "Morača" podgorički tim nije razočarao. Iako su “studenti” rano poveli 12:3 i držali se solidno do početka druge četvrtine, Partizan je polako uhvatio ritam i preokrenuo rezultat.

Podgoričani su pružili snažan otpor, a serijom dobrih poteza Alekse Ilića i trojkom Matea Drežnjaka prišli su na 50:46, pokazujući da nisu predali meč bez borbe. Ipak, crno-beli su iskustvom i kvalitetom kontrolisali tempo, povećavali prednost i na kraju slavili 78:66.

