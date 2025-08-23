Novak Đoković najavio da bi Monika Seleš uskoro mogla da postane njegov trener.

Novak Đoković nema "stalnog" trenera još od rastanka sa Goranom Ivaniševićem u februaru 2024. godine, tako da je od tada sarađivao sa Nenadom Zimonjićem, Endijem Marejem, pa Dušanom Vemićem koji nije više tu... Međutim, čini se da je na pragu nečeg novog, što je najavio na US Openu.

Na konferenciji za medije, na kojoj je još govorio i o teniskim moćnicima kao i o rođendanu svoje kćerke Tare, upitan je kakve su šanse da u budućnosti neka bivša teniserka dobije mjesto trener u njegovom boksu i "odao" se da radi na tome.

"Ne smijem ništa da kažem. Nešto sam mućkao, pričao... Bićete obaviješteni", rekao je uz osmijeh Novak Đoković, a nije bilo teško zasključiti da se radi o Moniki Seleš, koju izuzetno cijeni i poštuje i koja mu je bila jedan od uzora kada je počinjao da se bavi ovim sportom.

"Obavili smo inicijalne razgovore... To je više na emotivnoj strani, nego što ja želim nešto toliko dugoročno. Više je to nešto što bi meni mnogo značilo. Mislim da je jasno o kome je riječ, ali hajde, neću da izgovaram ime naglas, da ne bih prerano to radio, ako uopšte dođe do toga. Imali smo interesantne razgovore", naglasio je Novak Đoković koji očigledno pokušava još da ubijedi slavnu teniserku da mu "uskoči" u boks.

Ko je Monika Seleš?

Monika Seleš je slavna teniserka iz Novog Sada koja je svojevremeno bila najbolja igračica svijeta, još sa 18 godina. Osvojila je 53 titule u karijeri, od čega devet grend slemova, dok kao što je poznato njena karijera je nažalost bila prekinuta zbog navijača Štefi Graf koji ju je ubo nožem na teniskom terenu.

"Volim Moniku, imao sam nju u glavi kada sam odrastao u Srbiji. Svakog dana je bilo tako, Jelena Genčić, moja teniska majka, radila je sa Monikom i slušao sam mnogo o njoj da je radila ovo ili ono, spavala ovoliko, jela to i to. Ona je jedna od mojih heroja i idola iz djetinjstva", rekao je Novak Đoković inače tokom jednog obraćanja o Seleš koja je predstavljala Jugoslaviju prije nego što se preselila u SAD.