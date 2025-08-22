US Open saopštio je termin meča prvog kola između Novaka Đokovića i Lernera Tijena.

Izvor: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Njujork gdje ga čeka učešće na US Openu i pohod na 25. grend slem, međutim ovog puta organizatori nisu bili korektni prema publici u Srbiji koja neće moći baš da gleda meč prvog kola.

Kako je zvanično saopšteno, Novak Đoković će u prvom kolu US Opena igrati protiv domaćeg tenisera Lernera Tijena i to u noći između nedelje i ponedeljka od 01.00. Već je taj termin dovoljno naporan za navijače , a na sve to dolazi pred prvi radni dan u sedmici.

Ako ništa, dobra vijest je da se meč igra na stadionu "Artur Eš", kako i zaslužuje najveći svih vremena, dok takođe ovo nije loše ni za samog Novaka Đokovića jer je u pitanju termin u kasnim popodnevnim satima u Njujorku, dakle oko 19 časova.

Kakav žreb je dobio Novak Đoković?

Znamo da se Novak Đoković okušao u miks-dublu sa Olgom Danilović i da to nije bilo uspješno, a to mu je bila i jedina priprema za US Open, što može da bude problematično, posebno sa takvim izazivačem u prvom kolu.