Barselona pobijedila Real 3:2 u finalu Superkupa Španije u Saudijskoj Arabiji. Pobjednika odlučio čudesni Rafinja, dvostruki strijelac. Madriđani dva puta stizali zaostatak, treći put nisu mogli.

Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA

Barselona je pobijedila Real Madrid 3:2 u finalu Superkupa Španije u Saudijskoj Arabiji i osvojila prvi trofej u sezoni. Golovima Rafinje u 36. i 73. minutu, kao i Roberta Levandovskog u 45'+4, tim Hansija Flika savladao je najvećeg rivala i dobio osvetu za jesenji poraz u Madridu.

Real je uspijevao da se vraća golovima Vinisijusa u 45'+2 i zapaženog Gonzala Garsije u 45'+6, ali kada je Rafinja u drugom dijelu pogodio za 3:2, Madriđani na to nisu imali odgovor. I to bez obzira na činjenicu da su u posljednjim minutima imali igrača više zbog grubog faula kapitena Barselone Frenkija De Jonga u 90+1' minutu.

Barselona je ovim trijumfom u Džedi odbranila trofej koji je osvojila prošle godine, protiv istog protivnika i na istom mjestu, samo ubedljivije (5:2).