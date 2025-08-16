Terens Atman je pričao pred polufinalni meč sa Janikom Sinerom i tom prilikom je rekao da je on najbolji kog je video u životu. Kao da nikada nije gledao ni Đokovića, Nadala, Federera...

Janik Siner igraće protiv Terensa Atmana za plasman u finale turnira u Sinsinatiju. Italijan je apsolutni favorit u meču protiv 136. igrača sveta, a uoči tog duela Francuz je nizao hvalospeve o prvom igraču sveta. Išao je do te mere da je zaboravio izgleda na Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafu Nadala...

Sve je počelo tako što ga je voditelj u studiju "Tennis channela" pitao da li će ga opet videti na tom istom mestu i posle polufinalnog meča. "Videćemo. Ne želim da dajem prognoze", rekao je Atman.

Onda je krenuo da hvali narednog rivala i to toliko, da je razbesneo fanove "velike trojke" na društvenim mrežama.

"Janik je najneverovatniji igrač kog imamo. Takvog nismo videli u našim životima. Biće veoma zanimljivo videti i igrati protiv nekoga kao što je on. Nekoga ko donosi toliko ludih stvari tenisu. Biće zanimljivo, novi izazov za mene. Pokušaću da uradim ono što znam. Nije važan renking, biće dobar meč. Srećan sam i ponosan što mogu da delim teren sa njim", zaključio je Atman.

Siner igra fantastično, ali...

Janik Siner je trenutno najbolji igrač sveta, ne samo zato što je prvi na rang listi, već je i njegova forma i stil igre na vrhunskom nivou. Posle tromesečne suspenzije zbog dopinga se vratio na teren još jači, ali je definitivno prerano davati ovakve izjave o Italijanu.

Prosto, Novak, Rodžer i Rafa su uradili toliko toga. Dovoljno je pogledati grend slemove. Srbin ima 24 trofeja sa najveća četiri turnira, Španac 22, Švajcarac 20. Sa druge strane Siner ima četiri, Alkaraz pet. Još su mladi i jedan i drugi, pred njima je svetla budućnost i osvajaće još slemova, posebno zbog činjenice da nemaju pravu konkurenciju ni nekog trećeg da im parira. Bar ne u ovom momentu.