Janik Siner uspio je da prođe na turniru u Sinsinatiju tako što je kopirao Novaka Đokovića. Meč je obilježio haos i prekid.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Janik Siner uspio je da se izvuče i da prođe u osminu finala turnira u Sinsinatiju. Dosta teže nego što se očekivalo je slomio otpor Gabrijela Dijaloa (Kanada) - 6:2, 7:6 (8:6). Skoro dva sata bilo mu je potrebno da završi posao i to tako što je kopirao Novaka Đokovića.

O čemu se radi? Kanađanin je u taj brejku vodio sa 6:5 i servirao je za izjednačenje u setovima. Nije iskoristio set loptu, već je pretrpio dva mini-brejka. I to na nevjerovatan način. Kada je Gabrijel servirao za set Janik je izvukao fenomenalan ritern, pogodio je liniju i to u stilu Đokovića. Mnoge je to podsjetilo na čuveni meč sa US opena kada je Novak nešto slično uradio Rodžeru Federeru.

Izvukao se Italijan, potom napravio novi mini-brejk i onda svojim servisom završio posao. Naredni rival biće mu Adrijan Manarino (Francuska) koji je iznenadio domaćeg predstavnika Tomija Pola (5:7, 6:3, 6:4). Kasnije danas će na teren i srpski igrač Miomir Kecmanović koji igra protiv Karlosa Alkaraza.

Haos obeležio meč

So there was a generator on fire that apparently took down power in Cincypic.twitter.com/1gj7czw07k — Casey Bray • (@NoleLisickiFam)August 11, 2025

Duel Sinera i Dijaloa prvo je kasnio zbog nestanka struje i požara koji je izbio u blizini kompleksa. Nije to bio jedini problem za prvog tenisera svijeta. U jednom momentu su se pokvarili LED ekrani koji se nalaze iza igrača, pa se oglasio i protivpožarni alarm. Na kraju je meč uz dosta poteškoća završen.

Moraće organizatori da porade očigledno na određenim stvarima iako su dali ogroman novac u renoviranje i uložili su dosta toga da učine turnir još boljim u odnosu na prošlu godinu.