Janik Siner nije hteo da kaže ni reč o Umbertu Ferari koji se vratio u njegov tim, nakon doping afere.

Izvor: Tennis TV

Italijanski teniser Janik Siner vratio se na masters u Sinsinatiju kao šampion i pokušaće da odbrani titulu iz prošle godine, kada je u finalu bio bolji od domaćeg tenisera Frensisa Tijafoa. Kao i većina njegovih kolega iz teniskog vrha, Siner je odlučio da preskoči masters u Torontu tako da je imao dosta vremena da se odmori posle osvajanja Vimbldona, od kada su se desile neke bitne stvari kada je u pitanju njegova karijera.

Najvažnija je povratak Umberta Ferare u njegov stručni štab, takozvanog doping doktora, a ono što je nevjerovatno je da sada Janik Siner beži od odgovornosti i ne želi da priča na ovu temu.

Novinari su naravno u Sinsinatiju željeli od njega da saznaju kako je moguće da se posle samo nekoliko mjeseci u njegov tim vraća trener koga je otpustio zbog doping afere, međutim Janik Siner je odlučio da na tu temu ne kaže ništa. Da je neko drugi bio u pitanju, vjerovatno bi ga do sutra ispitivali...

"Da, mislim da smo već sve rekli u saopštenju", rekao je Siner i robotski dodao: "Srećan sam što sam ovdje".

Nije dobio niti jedno potpitanje, samo su svi prihvatili da je to njegov odgovor.

Ko je Umberto Ferara, doping doktor?

Ferara je inače optužen da je bio direktan krivac za to što je Siner bio pozitivan na doping, pošto je upravo kod sebe imao sprej sa klostebolom, nedozvoljenom supstancom (inače na spreju je velikim slovima napisano doping).

Pozajmio ju je Đakomu Naldiju, fizioterapeutu Janika Sinera, koji se prethodno posjekao na skalpel. S obzirom da je navodno taj sprej koristio prije nego što je masirao Sinera, uspio je da mu unese nedozvoljenu supstancu u tijelo, što je Janik Siner na kraju i ispričao kada je "uhvaćen" da je dva puta bio pozitivan.



S obzirom na to da je bilo "logično objašnjenje" i da se priča vrlo brzo poklopila, Janik Siner je prošao bez kazne, sve dok se nije saznalo šta se desilo, tako da je morao da se ipak nagodi sa Sudom za sportsku arbitražu (CAS) koji je uložio žalbu.

Na kraju, Siner je bio suspendovan na tri mjeseca, nakon Australijan opena do mastersa u Rimu, bez propuštanja grend slema.