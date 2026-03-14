"Anita je patila za Reljom napolju": Isplivali novi šokantni detalji navodne afere Stanojlovićeve i pjevača

Rijaliti učesnik otkrio da je Anita Stanojlović patila za Reljom Popovićem.

Takmičari Elite 9 danas odlučuju ko je najlicemernija osoba, a Dača Virijević je izabrao Anitu Stanojlović i otkrio detalje navodne afere sa pjevačem Reljom Popovićem.

"Naveo bih Anitu jer je bila licemjerna kad je ušla ovde i rekla da pati za Anđelom, a meni je rekla da je patila za Reljom napolju. Rekla mi je da je bukvalno bila u depresiji i da ništa ljepše nije doživjela. Rekla mi je da je imala modrice od s*ksa, pa ne znam da li su Anđelove ili Reljine. Ti si na neki način otela Aneli vjerenika. Drugo mjesto je Luka Vujović. Ispao je licemjeran kad je rekao da je Aneli njegova najveća ljubav, bez obzira je vjerio iako je bio oženjen i nije joj rekao, pa se treći dan ovde muvao sa Majom", rekao je Dačo.

"Ja sam siguran da moji kače klipove kako si ti govorio da Luka ne voli Aneli, a sada da je voli", rekao je Dačo.

"Treće mjesto je Anđelo. JOvana je ispričala da si se ti Comari prvi javio i da si joj napisao: 'Da li si za kafu?', da li je to istina ili ne jako je licemerno. Znači da je njen šesti mjesec oktobar, a Sofija i Terza su ušli u vezu u oktobru. Koliko je to istina ne znam", rekao je Dačo.

Tamara Radoman, najbolja Anitina drugarica, a ujedno i njen PR, progovorila je o Relji i priči koja ovih dana puni novine i intrigira domaću javnost.

"Mnogo su pogriješili, apsolutno svi. Ja o toj temi neću ništa specijalno pričati jer sam 15 godina PR menadžer i znam kako funkcionišu stvari. Ja sam jutros oko 9 ujutru poslala sav materijal advokatima, a isto tako znam da je i druga strana podnijela iste mjere. Znam da će biti određene tužbe s druge strane i da se svašta nešto sprema, kao i s naše strane. Ja da vjerujem učesniku od 19 godina kog zovu ''Trača'', to je totalna budalaština. Ja ovoj priči pristupam vrlo ozbiljno, jer se ovde radi o jednom ozbiljnom porodičnom čoveku i pjevaču, udara se na njegovu karijeru i imidž", rekla je Tamara Radoman za RED.