Doktor koji je srušio Lensa Armstronga za doping je pričao o slučaju Janika Sinera i skandalu koji je nastao. Tvrdi da je Italijan morao da bude suspendovan.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Lens Armstrong je jedan od najpoznatijih sportista koji je pao zbog dopinga, a jedan od ljudi koji je imao veliku ulogu u tome jeste doktor Žan-Pjer Verdi. U pitanju je francuski stručnjak koji je radio u tamošnjoj antidoping agenciji (AFLD) i koji je odatle otišao kada je shvatio da se stvari mijenjaju i da će se sve više pojedincima "gledati kroz prste".

Nije se pojavljivao previše u javnosti, sve do sada kada je dao intervju na temu doping afere Janika Sinera koji je dva puta pao na doping testu u martu 2024. godine. Umjesto suspenzije i drakonske kazne postigao je sporazum o tromjesečnoj suspenziji i to tako da nije propustio nijedan grend slem u tom periodu. Kao krivac proglašen je jedan od fizioterapeuta koji ga je navodno masirao bez rukavica dok je na sebi imao kremu koja sadrži klostebol, nedozvoljenu supstancu.

"Uvijek je kriva neka treća osoba. Vjerenica ili neki proizvod koji im je dat bez njihovog znanja i volje. Sve su to izgovori, ovog puta je masaža izgovor, ali je strategija ista. Sportiste odbrana od toga košta mnogo, veliki novac je potreban, ali isto tako i WADA želi da izbjegne da procedura traje predugo, tu su razni eksperti i slično i onda i oni žele da nađu rješenje nagodbom ili dogovorom", rekao je Verdi za francuski "La Depeš".

Šokiran je zbog načina na koji je došlo do sporazuma u Sinerovom slučaju kada je donijeta odluka o suspenziji od samo tri mjeseca.

"Da je neki običan sportista uhvaćen sa istom supstancom dobio bi dvije-tri godine suspenzije u istom slučaju. Ovo je prvi put u životu da vidim ovakav dogovor. Direktan dogovor između WADA i sportiste je bez presedana. Da li je sada postavljen presedan? Hoće li i drugi sportisti moći sada da idu istim putem? Ili se ovo odnosi samo na one moćne sportiste. Jer oni koji su na nižem nivou neće moći ovako da se brane. Ovo je zabrinjavajuće ako se gleda šira slika."

Otkrio je i jedan detalj koji mnogi nisu znali, a koji se tiče Rolan Garosa.

"U tenisu je sve privatno. Imali smo borbu sa predsjednikom Međunarodne teniske federacije kada sam se time bavio. Recimo, na Rolan Garosu smo imali laboratoriju za analizu uzoraka koja se nalazila veoma blizu, tu u Parizu. Ali, sve uzorke su slali u Montreal", ispričao je Verdi.

"Nadal me vrijeđao"

Izvor: GJL/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok se bavio ovim poslom Žan-Pjer je kontrolisao mnoge sportiste. Među njima je bio i Rafael Nadal, a njegov stric Toni je čak i vrijeđao poznatog ljekara.

"Imao sam dozvolu da kontrolišem Nadala. Kada sam ga kontrolisao u hotelu ništa nije pronađeno. Onda je u Bersiju napravio skandal jer je bio testiran. Njegov stric me zvao telefonom i vrijeđao me. Ljudi u Savezima nemaju pristup grupi ljudi koja je oko igrača, tako da je skoro nemoguća misija sarađivati sa njima", zaključio je Verdi.