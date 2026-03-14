Insajderi iz Bijele kuće tvrde da postoje brojna neslaganja u Bijeloj kući među saradnicima Donalda Trampa oko rata na Bliskom istoku.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Unutar Bijele kuće u Vašingtonu postoje brojna neslaganja zbog rata na Bliskom istoku, brojni saradnici američkog predsjednika Donalda Trampa se međusobno nadmeću zbog čega Tramp menja svoj narativ kada govori o izraelsko-američkoj vojnoj operaciji "Epski bijes", piše "Dejli Mejl". Rat na Bliskom istoku počeo je u subotu 28. februara i poslednjih nekoliko dana su se čule različite izjave iz Bijele kuće o ostvarenim ciljevima u sukobu sa Iranom.

Tramp je sredinom nedelje izjavio da je "rat skoro pa završen", a sekretar odbrane Pit Hegset je na konferenciji za medije u petak 13. marta naveo da je "ovo tek početak". Kako saznaje britanski list, unutar Bele kuće i same administracije se najbliži Trampovi saradnici "bore za njegovu pažnju".

White House boss Susie Wiles scrambles to contain Trump as insiders reveal dangerous three-pronged Iran strategy keeping aides on edge — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 14, 2026

Kako se dalje navodi u tekstu, rat već dugo traje, a navodno bi mogao da košta predsjednika uoči međuizbora koji ga očekuju krajem ove godine. Suzi Vajls, šefica kabineta predsjednika Trampa, želi da Tramp ne odugovlači u kampanji jer zbog rata na Bliskom istoku prete da skoče cijene goriva kao i da ekonomija u Sjedinjenim Državama upadne u krizu.

Sa druge strane, radikalniji deo Republikanske stranke traži od Trampa ekstremniji pristup ratu. Oni ga podstiču na oštriju vojnu ofanzivu i time ga "guraju" od njegovih predizbornih obećanja da će izbegavati da vodi ratove po svetu.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.