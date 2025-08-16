Uoči početka US Opena Janik Siner saznao da nema više partnerku u miks-dublu. Ema Navaro mu je rekla da neće igrati.

Izvor: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Janik Siner ostao je bez partnerke za US Open. Na miks-dubl turniru uoči početka grend slema, Siner je trebalo da igra u paru sa Emom Navarom, međutim američka teniserka ga je sada obavijestila da se predomislila i da tako ipak neće učestvovati.

Preciznije, Ema Navaro je odlučila da igra na WTA turniru u Montereju, kako bi se spremila za singl na US Openu, tako da neće imati vremena za egzibicije sa Janikom Sinerom i to za vrijednu novčanu nagradu od milion dolara.

¡GRAN SORPRESA!



EMMA NAVARO #11 del mundo se suma al cuadro principal del#AbiertoGNPSeguros2025



¡No te la puedes perder!pic.twitter.com/iIhNGmhZU2 — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP)August 15, 2025



Siner je ovu informaciju saznao dok se takmiči u Sinsinatiju, gdje je stigao lako do polufinala, a za sada nema informacija da li će dobiti zamjenu za Amerikanku. Prethodno je Paula Badosa prekinula "dubl" sa Stefanosom Cicipasom, s kojim je raskinula vezu, dok neće učestvovati ni povrijeđeni Grigor Dimitrov.

Što se tiče tandema Sinera i Navaro, interesantno je da se njih dvoje zapravo uopšte ne poznaju. "Partnestvo" je oformljeno na insistiranje njihovih PR timova, tako da se čak nisu ni upoznali prije nego što je ugovor potpisan.

Vidjeli su se prvi put prošle nedelje na treningu u američkom Sinsinatiju, ali izgleda da tu nešto nije "kliknulo". Iako su djelovali zainteresovano da se takmiče na US Openu, Ema Navaro je ipak povukla svoju prijavu iz nepoznatih razloga, o kojima ćemo saznati više u narednim danima.

Ko je Ema Navaro?

Ema Navaro (24) je američka teniserka koja je trenutno 11. na svijetu. U dosadašnjem dijelu karijere osvojila je dvije titule i bila je najbolje plasirana prije godinu dana, kada je stigla do osmog mjesta na WTA listi, dok je za nju specifično što dolazi iz vrlo imućne porodice.

Preciznije, Ema Navaro je zapravo najbogatija teniserka svijeta jer će ćerka poznatog američkog bankara i investitora Bena Navara, koji je prema nekim procjenama "težak" oko 1,5 milijardi dolara.

Ben Navaro je inače vlasnik "Šerman finansijske grupe" još od davne 1998. godine, tako da posjeduje lanac hotela, kao i drugih teniskih turnira koji su u vrijednosti od preko 300 miliona dolara. Sama teniserka zaradila je do sada nešto manje od pet miliona dolara od učešća na turnirima.

Ko će igrati miks-dubl na US Openu?

U pitanju je posebni turnir koji će se igrati uoči početka singla na US Openu za nagradu od milion dolara, a među učesnicima je i Novak Đoković. On će igrati u tandemu sa Olgom Danilović, dok ima još zanimljivih parova...

Pogledajte i kako izgleda trenutna postava miks-dublova koji će se igrati 19. i 20. avgusta: