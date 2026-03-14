Partizan pobijedio TSC 2:1 na povratku trenera Srđana Blagojevića.

Crno-bijeli su slavili 2:1 golovima Vanje Dragojevića u 6. i Vukašina Đurđevića u 31. minutu. TSC je uspio da smanji zaostatak pred poluvreme golom Mihajla Milosavića, a onda nije uspio da svoju inicijativu pretvori u gol.

Golman Partizana Marko Milošević je branio šuteve i postao uz strijelce jedan od heroja pobjede crno-bijelih. Koliko je ona značila igračima Partizana govori i to što su neki pali na kolena, a neki slavili stisnutim šakama. Prekinuli su niz od tri uzastopna poraza (Zvezda, OFK, Vojvodina) i odmakli bar do nedjelje na "plus 4" u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu.