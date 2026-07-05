"Crveni" slavili 65:64 u Baru i nastavili san o plasmanu na treći uzastopni Mundobasket.

Izvor: MONDO

Košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Baru selekciju Rumunije rezultatom 65:64, u posljednjem meču prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izabranici Boška Radovića do pobjede su stigli nakon još jedne neizvjesne završnice, pa su sa učinkom od četiri pobjede i jednim porazom osvojili prvo mjesto u grupi i izborili plasman u drugu fazu kvalifikacija.

Nakon trijumfa nad Portugalom prije nekoliko dana, "crveni" su večeras upisali još jednu važnu pobjedu i zadržali realne šanse da izbore nastup na trećem uzastopnom Svjetskom prvenstvu.

Druga faza kvalifikacija počinje u avgustu, kada će se Crna Gora boriti za plasman na Mundobasket 2027. godine u Kataru.

