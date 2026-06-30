Osim takmičarskog značaja duel sa Rumunima imaće i jednu posebnu dimenziju, najavili su iz Košarkaškog saveza Crne Gore. Naime, zvanično će se, pred crnogorskim navijačima, oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije, Nikola Vučević.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Košarkašku reprezentaciju Crne Gore očekuju posljednje dvije utakmice u prvoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Naša selekcija će 2. jula od 20 časova gostovati Portugalu, a zatim tri dana kasnije od 20 časova i 30 minuta u "Topolici" ugostiti Rumuniju.

Osim takmičarskog značaja duel sa Rumunima imaće i jednu posebnu dimenziju, najavili su iz Košarkaškog saveza Crne Gore. Naime, zvanično će se, pred crnogorskim navijačima, oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije, Nikola Vučević.

"Biće to prilika da navijači u dvorani Topolica podrže naše košarkaše do pobjede i plasmana u narednu fazu, ali i da pozdrave i odaju priznanje čovjeku koji je uvijek davao sve od sebe dok je predvodio reprezentaciju na najvećoj svjetskoj sceni. Nikola Vučević, jedan od najboljih i najznačajnijih košarkaša u istoriji crnogorske košarke, tokom godina je svojim igrama, profesionalizmom i odnosom prema državnom dresu ostavio neizbrisiv trag i bio jedan od simbola reprezentacije Crne Gore.

Košarkaški savez Crne Gore poziva sve ljubitelje sporta da ispune tribine dvorane Topolica i zajedno pruže podršku našoj reprezentaciji, ali i da aplauzom isprate igrača koji je obilježio jednu od najuspješnijih era crnogorske košarke.

Utakmica se igra u nedjelju od 20.30h, a ulaz je besplatan. Dođi. Podrži. Budi dio priče", navodi se u saopštenju KSCG.