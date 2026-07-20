ABA liga i naredne sezone će imati dvije grupe, a Partizan i Crvena zvezda ponovo će biti razdvojeni

Izvor: MN Press

Regionalno takmičenje (ABA liga) održalo je žrijeb za narednu sezonu (2026/27), a prema pisanju Meridian sporta poznato je i koji timovi će biti u kojim grupama. Kako smo već navikli, takmičenje je podijeljeno u dvije grupe, a kao i minule sezone, i ove postoji još jedna sličnost - Partizan i Crvena zvezda neće biti u istim grupama.

U ABA ligi učestvovaće 20 timova, a sad je poznato i koja ekipa će u kojoj grupi biti:

GRUPA A:

Crvena zvezda

Budućnost

Cedevita Olimpija

Cibona

Igokea

FMP

Borac Čačak

Krka

Široki

Bratislava

GRUPA B:

Dubai

Partizan

Kluž

Studentski centar

Zadar

Spartak

Bosna

Mega

Ilirija

Beč

Sličnosti sa prethodnom sezonom su da će Crvena zvezda i ove godine biti u dijelu žrijeba gdje je ekipa Budućnosti, dok aktuelni šampion, ekipa Dubaija, igra u dijelu žreba gdje je Partizan. Šampion Srbije, Spartak - ekipa koju vodi Vlada Jovanović - igraće u grupi B, kao i Mega, dok su ostala dva srpska tima (FMP i Borac iz Čačka) u grupi A.

Cibona je povratnik u regionalno takmičenje i igraće u grupi A, zajedno sa novajlijom u ovoj ligi, ekipom Bratislave.

Igokea je u grupi sa Crvenom zvezdom, Budućnosti i Cibonom, dok je Budućnost u drugoj grupi sa Partizanom, Dubaijem i Klužom.