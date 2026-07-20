ABA liga i naredne sezone će imati dvije grupe, a Partizan i Crvena zvezda ponovo će biti razdvojeni
Regionalno takmičenje (ABA liga) održalo je žrijeb za narednu sezonu (2026/27), a prema pisanju Meridian sporta poznato je i koji timovi će biti u kojim grupama. Kako smo već navikli, takmičenje je podijeljeno u dvije grupe, a kao i minule sezone, i ove postoji još jedna sličnost - Partizan i Crvena zvezda neće biti u istim grupama.
U ABA ligi učestvovaće 20 timova, a sad je poznato i koja ekipa će u kojoj grupi biti:
GRUPA A:
- Crvena zvezda
- Budućnost
- Cedevita Olimpija
- Cibona
- Igokea
- FMP
- Borac Čačak
- Krka
- Široki
- Bratislava
GRUPA B:
- Dubai
- Partizan
- Kluž
- Studentski centar
- Zadar
- Spartak
- Bosna
- Mega
- Ilirija
- Beč
Sličnosti sa prethodnom sezonom su da će Crvena zvezda i ove godine biti u dijelu žrijeba gdje je ekipa Budućnosti, dok aktuelni šampion, ekipa Dubaija, igra u dijelu žreba gdje je Partizan. Šampion Srbije, Spartak - ekipa koju vodi Vlada Jovanović - igraće u grupi B, kao i Mega, dok su ostala dva srpska tima (FMP i Borac iz Čačka) u grupi A.
Cibona je povratnik u regionalno takmičenje i igraće u grupi A, zajedno sa novajlijom u ovoj ligi, ekipom Bratislave.
Igokea je u grupi sa Crvenom zvezdom, Budućnosti i Cibonom, dok je Budućnost u drugoj grupi sa Partizanom, Dubaijem i Klužom.