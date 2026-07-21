Od naredne sezone pitanje šampiona ABA lige se neće riješiti kroz plej-of seriju, već kroz fajnal-for.
ABA liga ostaje u formatu sa dvije grupe. Timovi su podeljeni, Crvena zvezda i Partizan su ponovo na suprotnim stranama. Ostoja Mijailović je dobio funkciju predsjednika regionalnog takmičenja, ali to nije sve. Uvedene su i nove promjene u sistemu takmičenja.
Ona glavna koja najviše zanima sve ljubitelje košarke u regionu je ta da više pitanje šampiona neće rešavati plej-of serija kao što je do sada bio slučaj. Organizovaće se fajnal-for i tako će se, slično kao u Evroligi, dobiti novi šampion. Domaćin završnog turnira sa četiri najbolje ekipe će naknadno biti određen.
"Prvoplasirane četiri ekipe iz obje grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će preostalih 12 timova nastaviti borbu kroz plej-aut. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi biće preneti u narednu rundu, koja će se takođe igrati po dvokružnom sistemu, odnosno svako sa svakim kod kuće i u gostima. Prvih šest ekipa iz Top 8 faze obezbijediće direktan plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani timovi iz Top 8 faze, zajedno sa dvije najbolje ekipe iz plej-auta, igrati plej-in za preostala mjesta u doigravanju. Četvrtfinale plej-ofa igraće se u serijama do dvije pobjede, dok će novi šampion ABA lige biti odlučen na završnom F4 turniru. Nova sezona ABA lige počinje poslednjeg vikenda septembra (26, 27. i 28. septembra), dok će završni turnir biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine. Domaćin Fajnal-fora biće naknadno određen", stoji u saopštenju.
Ko je u kojoj grupi?
Velike promjene u novoj sezoni ABA lige: Pitanje šampiona se ne rešava u plej-of seriji
ABA liga je saopštila i da je prihod povećan za 18 odsto, a ovako izgledaju grupe za narednu sezonu:
GRUPA A:
- Crvena zvezda
- Budućnost
- Cedevita Olimpija
- Cibona
- Igokea
- FMP
- Borac Čačak
- Krka
- Široki
- Slovan Bratislava
GRUPA B:
- Partizan
- Dubai
- Kluž
- Studentski centar
- Zadar
- Spartak
- Bosna
- Mega
- Ilirija
- Beč