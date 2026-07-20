Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović postao je i predsjednik ABA lige

Izvor: MN Press

Srpski biznismen i prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović dobio je novu funkciju - izabran je za predsjednika ABA lige. Odluka je donesena na skupštini regionalnog takmičenja, na kojoj je usvojeno još nekoliko važnih odluka za naredni period.

Skupština ABA lige održana je u Zagrebu, a kako se navodi, počela je u 11 časova i završena je oko 20 časova. Osim odluke da predsjednik regionalnog takmičenja bude Ostoja Mijailović, doneto je još nekoliko promena, a one se odnose na sistem takmičenja. Umesto polufinalne i finalne serije plej-ofa, igraće se finalni, odnosno F4 turnir, a domaćin će biti određen na osnovu javnog konkursa.

Zasad je poznato da ćemo u ABA ligi gledati 20 klubova, a saznali smo i grupe u kojima će se takmičiti srpski predstavnici - dvije grupe po 10 ekipa. U Predsjedništvu će biti Dragan Bokan, prvi čovjek Budućnosti i Davor Užbinec, prvi čovek Cedevite Olimpije.

GRUPA A:

Crvena zvezda

Budućnost

Cedevita Olimpija

Cibona

Igokea

FMP

Borac Čačak

Krka

Široki

Bratislava

GRUPA B:

Dubai

Partizan

Kluž

Studentski centar

Zadar

Spartak

Bosna

Mega

Ilirija

Beč

Prvoplasirane četiri ekipe iz obje grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će preostalih 12 timova nastaviti borbu kroz plej-aut. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi biće preneseni u narednu rundu, koja će se takođe igrati po dvokružnom sistemu, odnosno svako sa svakim kod kuće i u gostima. Prvih šest ekipa iz Top 8 faze obezbijediće direktan plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani timovi iz Top 8 faze, zajedno sa dve najbolje ekipe iz plej-auta, igrati plej-in za preostala mjesta u doigravanju.

Četvrtfinale plej-ofa igraće se u serijama do dvije pobjede, dok će novi šampion ABA lige biti odlučen na završnom F4 turniru. Nova sezona ABA lige počinje posljednjeg vikenda septembra (26, 27. i 28. septembra), dok će završni turnir biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine. Domaćin Fajnal-fora biće naknadno određen.

Povećan prihod

Ovoga puta prihod je povećan za 18 odsto, odnosno za 980.000 evra. Ukupni prihodi iznose 6.374.000 evra, dok su rashodi bili 3.945.000 evra. Ostvaren je profit od 2.428.959 evra, što predstavlja povećanje od 61 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Kao i prošle sezone, dobit će biti raspoređena među akcionarima lige, odnosno klubovima učesnicima (njih 12).

Skupština ABA lige odlučila je i da raspiše javni konkurs za pozicije komesara za delegiranje sudija, predsjednika Sudijske komisije i disciplinskog sudije. Konkurs će biti otvoren do 10. avgusta, dok će konačna odluka o imenovanjima, uz dvotrećinsku većinu glasova članova skupštine, biti donesena najkasnije do 15. avgusta.

Sistem takmičenja ABA 2 lige

Određen je i sistem takmičenja za ABA ligu 2, u kojoj će učestvovati 17 klubova. Žrebom su formirane četiri grupe:

GRUPA A: Vojvodina mts, Borac WWIN, Mornar-Barsko zlato, Madžari Skoplje.

GRUPA B: TFT Skoplje, Sloboda Energoinvest, GGD Šenčur, Hercegovac Aling-Conel, Podgorica Bemax.

GRUPA C: Sutjeska Elektroprivreda, MZT Skoplje Aerodrom, Sloboda, ECE Triglav Kranj.

GRUPA D: Zlatibor Mozzart, Primorje 1945, Cedevita Junior, Basket Živinice.

Takmičenje će se igrati po dvokružnom sistemu, a prvoplasirane ekipe iz svake grupe direktno će se plasirati u plej-of. Drugoplasirani i trećeplasirani timovi nastupiće u plej-inu. Četvrtfinale, polufinale i finale ABA lige 2 igraće se u serijama do dvije pobjede.