Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nije uspjela Crna Gora da prortiv Grčke režira novo iznenađenje.

Grci su odigrali bolje nego pred svojim navijačima.

Posebno se to odnosi na napad, pa otuda i trijumf.

"Čestitke gostima na zasuženoj pobjedi, igrali su mnogo bolje nego u prvoj utakmici posebno u napadu. I mi smo im dali prostora u nekim situacijama, ali smo odigrali dobru utakmicu, borbeno, sa dobrim pristupom, ali ne sa energijom kao u prvoj utakmici. Međutim, igrači su dali sve od sebe u ovom momentu. Nažalost, ostali smo bez dva bitna igrača tokom utakmice i morali da se adptiramo. Vidjelo se to u posljednjij četvrtini, kada nam je ponestalo snage, Grčka je to iskoristila. Igrači su pokazali kvalitet karakter i siguran sam da će biti bolji u nastavku kvalifikacija", istakao je Andrej Žakelj, koji je obavljao funkciju selektora "crvenih".

Đorđije Jovanović je odigrao dobro, posebno u trećoj četvrtini, kada je Crna Gora od minus 17 (35:52), došla na minus četiri (53:57).

"Čestitam selekciji Grčke na pobjedi, Mislim da smo u obje utakmice pokazali kvalitet i da možemo da igramo sa svima. imali psmo dobar pristup, koncenmtraciju, ali su na kraju odlučile neke stnice. Mislim da smo odlično odradili ovaj prozor,, imali dobru atmosferu od prvog dana, svi su dali sve od sebe, željeli da pomognu i moram da kažem da sam ponosan na tim", istakao je član Budućnost Volija.