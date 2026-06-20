Selektor Zvezdan Mitrović objavio je širi spisak od 24 igrača, a posebnu pažnju privukao je povratak Bojan Dubljević, koji je nedavno saopštio da završava profesionalnu karijeru.

Izvor: MONDO

Košarkaška reprezentacija Crne Gore okupiće se u ponedjeljak i početi pripreme za predstojeće mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Portugala i Rumunije.

Selektor Zvezdan Mitrović objavio je širi spisak od 24 igrača, a posebnu pažnju privukao je povratak Bojan Dubljević, koji je nedavno saopštio da završava profesionalnu karijeru. Popularni Dubi bi tako posljednje utakmice mogao odigrati upravo u dresu Crne Gore.

Na spisku se nalaze i dva nova imena – Jogi Ferrell i Milan Šuškavčević.

Crna Gora će 2. jula gostovati Portugalu u Portu, dok će tri dana kasnije u barskoj dvorani Topolica dočekati Rumuniju. Nakon četiri kola kvalifikacija, Crna Gora i Portugal imaju učinak 2-2, lider grupe je Grčka sa 3-1, dok je Rumunija posljednja sa skorom 1-3.