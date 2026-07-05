Legendarni košarkaš u barskoj "Topolici" zahvalio se porodici, saigračima i navijačima, dok su mu prisutni priredili ovacije.

Izvor: Vlada Crne Gore

U Sportskoj dvorani "Topolica" u Baru večeras je upriličena svečanost u čast Nikole Vučevića, koji je prošle godine na Evropskom prvenstvu završio reprezentativnu karijeru.

Vidno emotivan, Vučević je zahvalio porodici, saigračima, trenerima i navijačima, poručivši da mu je nošenje dresa sa državnim grbom uvijek predstavljalo najveću čast.

"Uvijek mi je bila čast i privilegija da igram za reprezentaciju i predstavljam svoju zemlju. Trudio sam se da to radim najbolje što mogu", rekao je Vučević.

Posebnu zahvalnost uputio je svim saigračima sa kojima je dijelio pobjede i poraze, ali i aktuelnim reprezentativcima koji se bore za plasman na Evropsko prvenstvo, nakon čega ih je publika nagradila aplauzom.

Na kraju govora nije uspio da sakrije emocije dok se obraćao porodici.

"Hvala ocu, majci, sestri i supruzi Nikoleti, na koju je pao najveći teret tokom svih ovih godina, kao i mojim sinovima, koji su moja najveća motivacija. Ovu noć pamtiću zauvijek", poručio je kroz suze.

Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore Dragan Bokan zahvalio je Vučeviću na svemu što je učinio za crnogorsku košarku, istakavši da će ostati upamćen ne samo po rezultatima već i po ljubavi prema reprezentaciji.

"Nikola, hvala ti za svaki poen, svaki skok i svaki trenutak koji si poklonio reprezentaciji. Jednom reprezentativac Crne Gore – zauvijek reprezentativac Crne Gore", kazao je Bokan.

Prisutnima se obratio i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, koji je poručio da je Vučević inspiracija mladim generacijama i jedan od najvećih ambasadora Bara i Crne Gore u svijetu sporta.

Vučević je tokom reprezentativne karijere nastupio na četiri Evropska i dva Svjetska prvenstva, ostavivši dubok trag u istoriji crnogorske košarke.